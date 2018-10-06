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19:05 (мск), источник: Газета.Ру

Месть «Реала»: кто насилует репутацию Роналду

Футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого обвинила в изнасиловании американская модель Кэтрин Майорга, считает, что причиной всех последних бед является его бывший клуб мадридский «Реал» и лично президент «сливочных» Флорентино Перес.

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Источник: Reuters

6 октября Football Italia сообщил, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, летом перебравшийся на Апеннины из мадридского «Реала» подозревает в своих проблемах свой бывший клуб и его президента Флорентино Переса.

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По информации издания, португалец считает, что именно «Реал» и конкретно Перес стоят за последними негативными событиями вокруг его персоны, к которым футболист относит не только историю с возможным изнасилованием, но и ухудшение во взаимоотношениях со спонсорами, поражение в борьбе за звание игрока года ФИФА и даже удаление в матче Лиги чемпионов против «Валенсии».

Теория Роналду строится на том, что у него испортились отношения с Пересом еще в декабре прошлого года, когда «Реал» отказался поддержать на тот момент своего футболиста в борьбе с налоговыми органами Испании, а президент не поручился за него перед национальным казначейством.

В конечном счете это привело к тому, что Криштиану подписал с испанскими налоговиками досудебное соглашение, по которому выплатил €18,8 млн штрафа.

Во многом та ситуация и обида на Переса повлияли на решение игрока покинуть «королевский клуб» и перейти в «Ювентус», за что влиятельный президент «сливочных» и может мстить ему, как считает сам Роналду.

Португалец не прилетел на недавнее вручение награды лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), где приз достался его бывшему одноклубнику, полузащитнику «Реала» Луке Модричу, который не только был признан лучшими игроком финала и всего турнира Лиги чемпионов прошлого сезона, но и дошел со скромной сборной Хорватии до главного матча чемпионата мира, получив звание MVP и на мундиале.

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Удаление Роналду в противостоянии с «Валенсией» в Лиге чемпионов действительно выглядело очень странным решением со стороны арбитра, но не повлияла на турнирные перспективы новой команды португальца: «Юве» победил испанцев в меньшинстве, а затем выиграл и матч второго тура без своей главной звезды.

Ситуация с обвинением в изнасиловании со стороны американской модели Кэтрин Майорги случилась, по утверждению ее адвокатов (сама девушка отказывается общаться с прессой и вроде бы даже покинула США, чтобы избежать назойливого внимания к своей персоне), на волне движения #MeToo, когда женщины рассказывают о случившихся с ними историях насилия.

Мнцидент произошел в 2009 году, и тогда Майорга подписала с юристами футболиста соглашение, по которому получила $375 тыс. за неразглашение информации.

Сейчас адвокаты американки утверждают, что тот договор не имеет юридической силы, так как их клиентка подписывала его в тяжелом психологическом состоянии.

На созванной в Лас-Вегасе пресс-конференции они рассказали, что Роналду обвиняется в одиннадцати правонарушениях, в том числе насилии, мошенничестве и подкупе; пригрозили опубликовать на следующей неделе документ, в котором футболист признается, что действовал вопреки воле Майорги; дали игроку 20 дней на ответ, требуя с него $200 тыс. за моральный ущерб их клиентки.

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Сам футболист категорически утверждает, что ни в чем не виноват и собирается защищать свое имя. Для этого он нанял звездного американского адвоката Дэвида Чесноффа.

Чеснофф в свое время представлял интересы таких известных личностей, как Шакил О’Нил, Майк Тайсон, Андре Агасси, Бруно Марс, Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Джейми Фокс, а также семью Майкла Джексона.

Среди прочего, адвокатская контра Чесноффа специализируется на делах о клевете, а сам адвокат считается одним из ведущих юристов в сфере экспертиз.

Раскручивающаяся история и расследование, которое ведет полиция Лос-Анджелеса, уже серьезно повлияли на репутацию игрока и его спонсоров.

Пока Роналду не потерял своих личных контрактов, однако Nike и EA Sports, лицом которых он является, уже выступили с заявлениями, что внимательно следят за ситуацией, а канадские производители видеоигр к тому же убрали изображения португальца со своего официального сайта.

Более того, пострадал уже и новый клуб Роналду. Накануне на бирже акции «Ювентуса» обвалились на 9,92%, чего со «старой синьорой» не случалось со времен скандала «Кальчополи», в результате которого она была лишена двух чемпионских титулов и переведена в Серию Б.

Совсем недавно туринцы, напротив, показали рекордный рост, что было связано именно с подписанием Роналду из «Реала» за €100 млн.

Александр Седов

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