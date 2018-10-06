Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Источник: AP 2018

Забитыми мячами отметились Родриго Бентанкур (33-я минута) и Криштиану Роналду (37). «Ювентус» одержал восьмую победу подряд на старте первенства страны.

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Роналду был включен в стартовый состав «Ювентуса» на фоне обвинений в его адрес в изнасиловании, которые выдвинула американка Кэтрин Майорга, инцидент якобы произошел в 2009 году.

«Ювентус» в четверг опубликовал заявление, в котором говорилось, что эта ситуация не изменит мнение клуба о нем. В свою очередь компании Nike и EA Sports, сотрудничающие с португальским футболистом, выразили обеспокоенность по поводу обвинений в адрес игрока.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает первое место, набрав 24 очка из 24 возможных, «Удинезе» с восемью очками идет 15-м. В следующем туре «Ювентус» примет «Дженоа», «Удинезе» на своем поле сыграет с «Наполи». Обе встречи пройдут 20 октября.

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