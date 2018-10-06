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21:29 (мск), источник: ТАСС

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 6 октября. «Ювентус» одержал победу над «Удинезе» со счетом 2:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2018

Забитыми мячами отметились Родриго Бентанкур (33-я минута) и Криштиану Роналду (37). «Ювентус» одержал восьмую победу подряд на старте первенства страны.

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Роналду был включен в стартовый состав «Ювентуса» на фоне обвинений в его адрес в изнасиловании, которые выдвинула американка Кэтрин Майорга, инцидент якобы произошел в 2009 году.

«Ювентус» в четверг опубликовал заявление, в котором говорилось, что эта ситуация не изменит мнение клуба о нем. В свою очередь компании Nike и EA Sports, сотрудничающие с португальским футболистом, выразили обеспокоенность по поводу обвинений в адрес игрока.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает первое место, набрав 24 очка из 24 возможных, «Удинезе» с восемью очками идет 15-м. В следующем туре «Ювентус» примет «Дженоа», «Удинезе» на своем поле сыграет с «Наполи». Обе встречи пройдут 20 октября.

Видео: Телеспорт

Ранее в субботу «Кальяри» в домашнем матче обыграл «Болонью» — 2:0.

Удинезе 0:2
Первый тайм: 0:2
Ювентус
6.10.2018, 19:00 основной раунд: 8-й тур Dacia Arena
Главные тренеры
Хулио Веласкес Массимилиано Аллегри
Голы
30 Родриго Бентанкур (Жоау Канселу) 33′
7 Криштиану Роналду (М. Манджукич) 37′
Составы
Симоне Скуффет 22
79′ Самир 3
Уильям Трост-Эконг 5
Брам Найтинк 17
Йенс Стрюгер Ларсен 19
Секу Фофана 6
Роландо Мандрагора 38
50′ Родриго де Пауль 10
62′ Валон Бехрами 11
Игнасио Пуссетто 23
75′ Антонин Барак 72
Лукаш Теодорчик 91
82′ 86′ Кевин Лазанья 15
Фелипе Визеу 9
1 Войчех Щенсны
3 Джорджо Кьеллини
12 Алекс Сандру
19 Леонардо Бонуччи
20 Жоау Канселу
30 Родриго Бентанкур
7 Криштиану Роналду
17 Марио Манджукич 90+4′
5 Миралем Пьянич 89′
15 Андреа Барцальи
14 Блез Матюиди 45′
23 Эмре Джан
10 Пауло Дибала 66′
33 Федерико Бернардески
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 7
4 Угловые 8
14 Фолы 15
Судьи
Главный судья Розарио Абиссо (Италия)
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