Футболисты «Реала» проиграли «Алавесу» в матче чемпионата Испании
ТАСС, 6 октября. «Реал» проиграл «Алавесу» со счетом 0:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 6 октября. «Реал» проиграл «Алавесу» со счетом 0:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Мяч на 90-й минуте забил Дель Мораль Гарсия. «Реал» не может выиграть на протяжении четырех матчей во всех турнирах, причем во всех этих играх команда не забивает голов.
В турнирной таблице «Реал», «Алавес» и «Барселона» делят первое место, набрав по 14 очков. «Барселона» свой матч восьмого тура проведет в воскресенье против «Валенсии».
В следующем туре «Реал» 20 октября примет «Леванте», «Алавес» 19 октября в гостях сыграет с «Сельтой».
Результаты других матчей игрового дня:
«Жирона» — «Эйбар» — 2:3;.
«Хетафе» — «Леванте» — 0:1.