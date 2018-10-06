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21:41 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Реала» проиграли «Алавесу» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 6 октября. «Реал» проиграл «Алавесу» со счетом 0:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2018

Мяч на 90-й минуте забил Дель Мораль Гарсия. «Реал» не может выиграть на протяжении четырех матчей во всех турнирах, причем во всех этих играх команда не забивает голов.

В турнирной таблице «Реал», «Алавес» и «Барселона» делят первое место, набрав по 14 очков. «Барселона» свой матч восьмого тура проведет в воскресенье против «Валенсии».

В следующем туре «Реал» 20 октября примет «Леванте», «Алавес» 19 октября в гостях сыграет с «Сельтой».

Видео: Телеспорт

Результаты других матчей игрового дня:

«Жирона» — «Эйбар» — 2:3;.

«Хетафе» — «Леванте» — 0:1.

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