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21:51 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 6 октября. «Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2018

Забитыми мячами отметились Алассан Плеа (10-я минута), Ларс Штиндль (16) и Патрик Херрманн (88). «Бавария» не может выиграть во всех турнирах на протяжении четырех матчей. Кроме того, мюнхенская команда впервые с сезона-2008/09 пропустила в семи подряд домашних матчах бундеслиги.

В турнирной таблице «Бавария» занимает пятое место, набрав 13 очков, «Боруссия» с 14 очками идет второй.

В следующем туре «Бавария» 20 октября в гостях сыграет с «Вольфсбургом», «Боруссия» 21 октября примет «Майнц».

Результаты других матчей игрового дня:

«Боруссия» (Дортмунд) — «Аугсбург» — 4:3;.

«Ганновер» — «Штутгарт» — 3:1;.

«Майнц» — «Герта» — 0:0;.

«Фортуна» — «Шальке» — 0:2.

Бавария 0:3
Первый тайм: 0:2
Боруссия М
6.10.2018, 19:30 основной раунд: 7-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико Ковач Дитер Хеккинг
Голы
14 Алассан Плеа (Й. Хофманн) 10′
13 Ларс Штиндль (Й. Хофманн) 16′
7 Патрик Херрманн (К. Крамер) 88′
Составы
Мануэль Нойер 1
Никлас Зюле 4
Матс Хуммельс 5
Джошуа Киммих 32
Тиагу Алькантара 6
90+1′ Хамес Родригес 11
Леон Горецка 18
Роберт Левандовски 9
55′ Давид Алаба 27
Ренату Санчеш 35
45′ Арьен Роббен 10
56′ Франк Рибери 7
45′ Томас Мюллер 25
Серж Гнабри 22
1 Янн Зоммер
3 Михаэль Ланг
17 Оскар Вендт
28 Маттиас Гинтер
30 Нико Эльведи
6 Кристоф Крамер
23 Йонас Хофманн 78′
14 Алассан Плеа
32 Флориан Нойхаус 74′
7 Патрик Херрманн
10 Торган Азар 83′
16 Ибраима Траоре
13 Ларс Штиндль 66′
8 Денис Закария 90+1′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 3
1 Угловые 3
7 Фолы 5
10 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Франк Вилленборг (Германия)
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