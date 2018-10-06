«Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 6 октября. «Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 6 октября. «Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Забитыми мячами отметились Алассан Плеа (10-я минута), Ларс Штиндль (16) и Патрик Херрманн (88). «Бавария» не может выиграть во всех турнирах на протяжении четырех матчей. Кроме того, мюнхенская команда впервые с сезона-2008/09 пропустила в семи подряд домашних матчах бундеслиги.
В турнирной таблице «Бавария» занимает пятое место, набрав 13 очков, «Боруссия» с 14 очками идет второй.
В следующем туре «Бавария» 20 октября в гостях сыграет с «Вольфсбургом», «Боруссия» 21 октября примет «Майнц».
Результаты других матчей игрового дня:
«Боруссия» (Дортмунд) — «Аугсбург» — 4:3;.
«Ганновер» — «Штутгарт» — 3:1;.
«Майнц» — «Герта» — 0:0;.
«Фортуна» — «Шальке» — 0:2.
|Бавария
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0:3
Первый тайм: 0:2
|Боруссия М
|Нико Ковач
|Дитер Хеккинг
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|5
|10
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Франк Вилленборг (Германия)