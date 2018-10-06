«Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче чемпионата Германии по футболу

Забитыми мячами отметились Алассан Плеа (10-я минута), Ларс Штиндль (16) и Патрик Херрманн (88). «Бавария» не может выиграть во всех турнирах на протяжении четырех матчей. Кроме того, мюнхенская команда впервые с сезона-2008/09 пропустила в семи подряд домашних матчах бундеслиги.