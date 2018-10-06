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22:03 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 6 октября. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

В первом тайме два гола забил «Ньюкасл», отличились Кенеди (7-я минута) и Йосинори Муто (10), причем «Манчестер Юнайтед» впервые в Английской премьер-лиге пропустил два мяча на своем поле в первые 10 минут матча.

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Во втором тайме в составе «Манчестер Юнайтед» голы забили Хуан Мата (70), Антони Марсьяль (76) и Алексис Санчес (90). «Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место, набрав 13 очков, «Ньюкасл», не одержавший ни одной победы в текущем сезоне чемпионата Англии, с двумя очками идет 19-м.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Челси», «Ньюкасл» примет «Брайтон». Обе встречи пройдут 20 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Бёрнли» — «Хаддерсфилд» — 1:1;.

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 0:1;.

«Лестер» — «Эвертон» — 1:2;.

«Тоттенхэм» — «Кардифф» — 1:0;.

«Уотфорд» — «Борнмут» — 0:4.

Манчестер Юнайтед 3:2
Первый тайм: 0:2
Ньюкасл Юнайтед
6.10.2018, 19:30 основной раунд: 8-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рафаэль Бенитес
Голы
70′ Хуан Мануэль Мата 8
76′ Антони Марсьяль (П. Погба) 11
90′ Алексис Санчес (Э. Янг) 7
15 Кенеди (А. Перес) 7′
13 Йосинори Муто (Дж. Шелви) 10′
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
45+2′ Люк Шоу 23
Крис Смоллинг 12
63′ Поль Погба 6
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
45′ Скотт Мактоминэй 39
Маруан Феллаини 27
19′ Эрик Байи 3
Хуан Мануэль Мата 8
67′ Маркус Рэшфорд 10
Алексис Санчес 7
12 Мартин Дубравка
22 ДеАндре Йедлин
19 Хавьер Манкильо
6 Джамал Ласкеллес
18 Федерико Фернандес
11 Мэтт Ритчи 58′
8 Джонджо Шелви
10 Мохамед Диаме 69′
15 Кенеди 68′
7 Джейкоб Мерфи
17 Айосе Перес 88′
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
13 Йосинори Муто 78′
30 Кристиан Атсу
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 8
10 Угловые 6
16 Фолы 8
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
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