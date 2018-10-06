«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

Источник: AP 2018

В первом тайме два гола забил «Ньюкасл», отличились Кенеди (7-я минута) и Йосинори Муто (10), причем «Манчестер Юнайтед» впервые в Английской премьер-лиге пропустил два мяча на своем поле в первые 10 минут матча.

Во втором тайме в составе «Манчестер Юнайтед» голы забили Хуан Мата (70), Антони Марсьяль (76) и Алексис Санчес (90). «Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место, набрав 13 очков, «Ньюкасл», не одержавший ни одной победы в текущем сезоне чемпионата Англии, с двумя очками идет 19-м.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Челси», «Ньюкасл» примет «Брайтон». Обе встречи пройдут 20 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Бёрнли» — «Хаддерсфилд» — 1:1;.

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 0:1;.

«Лестер» — «Эвертон» — 1:2;.

«Тоттенхэм» — «Кардифф» — 1:0;.