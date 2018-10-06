«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 6 октября. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 6 октября. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
В первом тайме два гола забил «Ньюкасл», отличились Кенеди (7-я минута) и Йосинори Муто (10), причем «Манчестер Юнайтед» впервые в Английской
Во втором тайме в составе «Манчестер Юнайтед» голы забили Хуан Мата (70), Антони Марсьяль (76) и Алексис Санчес (90). «Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место, набрав 13 очков, «Ньюкасл», не одержавший ни одной победы в текущем сезоне чемпионата Англии, с двумя очками идет 19-м.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Челси», «Ньюкасл» примет «Брайтон». Обе встречи пройдут 20 октября.
Результаты других матчей игрового дня:
«Бёрнли» — «Хаддерсфилд» — 1:1;.
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 0:1;.
«Лестер» — «Эвертон» — 1:2;.
«Тоттенхэм» — «Кардифф» — 1:0;.
«Уотфорд» — «Борнмут» — 0:4.
|Манчестер Юнайтед
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3:2
Первый тайм: 0:2
|Ньюкасл Юнайтед
|Жозе Моуринью
|Рафаэль Бенитес
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|13
|10
|Удары в створ
|8
|10
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)