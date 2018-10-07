«Рома» победила «Эмполи» в матче чемпионата Италии

Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.10
Леганес1
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
6.10
Эмполи0
Рома2
Футбол. Зарубежный
6.10
Амьен1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
6.10
Анже2
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
6.10
Генгам1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
6.10
Ним0
Реймс0
Футбол. Первый дивизион
6.10
Сочи2
Луч2
Футбол. Зарубежный
6.10
Манчестер Юнайтед3
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
6.10
Бавария0
Боруссия М3
Футбол. Зарубежный
6.10
Алавес1
Реал0
Футбол. Премьер-лига
6.10
Рубин1
Урал0
Футбол. Зарубежный
6.10
Удинезе0
Ювентус2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей
Спартак
Футбол. Первый дивизион
6.10
Факел1
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
6.10
Балтика1
Нижний Новгород2
Футбол. Зарубежный
6.10
Лилль3
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
6.10
Хетафе0
Леванте1
Футбол. Зарубежный
6.10
Бернли1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
6.10
Кристал Пэлас0
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
6.10
Лестер1
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
6.10
Тоттенхэм Хотспур1
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
6.10
Уотфорд0
Борнмут4
Футбол. Зарубежный
6.10
Александрия3
Черноморец Од2
Футбол. Зарубежный
13:00
Вальядолид
Уэска
Футбол. Премьер-лига
6.10
Ростов0
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
6.10
Боруссия Д4
Аугсбург3
Футбол. Зарубежный
6.10
Ганновер-963
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
6.10
Майнц0
Герта0
Футбол. Зарубежный
6.10
Фортуна Д0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Парма
Футбол. Первый дивизион
6.10
Авангард К2
Чертаново1
Футбол. Первый дивизион
6.10
Ротор1
Краснодар-20
Футбол. Зарубежный
6.10
Кальяри2
Болонья0
Футбол. Зарубежный
14:00
Фулхэм
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Анжи
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов
Десна
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
6.10
Химки0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
6.10
Зенит-21
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
6.10
Спартак-20
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
6.10
Шинник3
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
6.10
Крылья Советов1
Динамо0
Футбол. Зарубежный
6.10
Мариуполь1
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
6.10
Жирона2
Эйбар3
Футбол. Первый дивизион
6.10
Томь1
Сибирь1
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
02:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Рома» победила «Эмполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Рома» нанесла поражение «Эмполи» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Эмполи в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян, в составе которых голы забили Стивен Нзонзи (36-я минута) и Эдин Джеко (85). Нападающий хозяев Франческо Капуто не реализовал пенальти на 58-й минуте.

«Рома», в активе которой 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице серии А, «Эмполи» (5) идет 18-м. Римский клуб является соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. В третьем туре «Рома» 23 октября примет армейцев в Риме, в четвертом туре команды 7 ноября сыграют в Москве.

Видео: Телеспорт
Эмполи 0:2
Первый тайм: 0:1
Рома
6.10.2018, 21:30 основной раунд: 8-й тур Carlo Castellani
Главные тренеры
Аурелио Андреаццоли Эусебио Ди Франческо
Голы
42 Стивен Н`Зонзи (Ло. Пеллегрини) 36′
9 Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави) 85′
Нереализованные пенальти
58′ Ф. Капуто 11
Составы
Пьетро Терраччано 21
Джованни Ди Лоренцо 2
Фредерик Весели 5
Доменико Майетта 22
83′ Матиас Сильвестре 26
Миха Зайц 6
35′ Исмаэль Беннасер 10
Раде Крунич 33
Франческо Капуто 11
74′ Африйе Акуа 18
Хамед Джуниор Траоре 8
79′ Леонардо Капецци 28
Антонио Ла Гумина 20
1 Робин Ольсен
18 Давиде Сантон
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
16 Даниэле Де Росси
42 Стивен Н`Зонзи
9 Эдин Джеко
92 Стефан Эль-Шаарави
3 Лука Пеллегрини 60′ 49′
24 Алессандро Флоренци
7 Лоренцо Пеллегрини 74′
5 Гильерме Жуан Жезус
17 Дженгиз Юндер 74′
4 Бриан Кристанте
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
4 Угловые 3
13 Фолы 10
10 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эмполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Она не давала согласия". Подробности скандального дела Роналду
Что испанские СМИ написали о поражении "Реала" от ЦСКА
Бой века: сумасшедшие деньги и ненависть в Лас-Вегасе
МЮ одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Локомотив» сыграет с ЦСКА в центральном матче 10-го тура РПЛ
«Этери издевается над катанием»: новый прорыв России (видео)
Футболисты «Реала» проиграли «Алавесу» в матче примеры (видео)
Отец Нурмагомедова рассказал, когда сын завершит карьеру
МЮ попросил Зидана отклонять все предложения от других клубов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь