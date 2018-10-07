«Рома» победила «Эмполи» в матче чемпионата Италии

Встреча, состоявшаяся в Эмполи в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян, в составе которых голы забили Стивен Нзонзи (36-я минута) и Эдин Джеко (85). Нападающий хозяев Франческо Капуто не реализовал пенальти на 58-й минуте.