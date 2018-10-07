«Рома» победила «Эмполи» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Рома» нанесла поражение «Эмполи» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Рома» нанесла поражение «Эмполи» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Эмполи в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян, в составе которых голы забили Стивен Нзонзи (36-я минута) и Эдин Джеко (85). Нападающий хозяев Франческо Капуто не реализовал пенальти на 58-й минуте.
«Рома», в активе которой 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице серии А, «Эмполи» (5) идет 18-м. Римский клуб является соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. В третьем туре «Рома» 23 октября примет армейцев в Риме, в четвертом туре команды 7 ноября сыграют в Москве.
|Аурелио Андреаццоли
|Эусебио Ди Франческо
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|10
|10
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)