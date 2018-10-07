Руководство МЮ попросило Зидана отклонять все предложения от других клубов

По информации издания, именно французский специалист является главным кандидатом, который будет способен сменить на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью.
Отмечается, что руководство английского клуба уверено, что Зидан мог бы наладить отношения внутри команды.
Ранее сообщалось, что Зидан сам заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед». У действующего главного тренера «красных дьяволов» Моуринью в последнее время испортились отношения с полузащитником команды Полем Погба. Португальский тренер ранее объявил игрокам команды, что французский хавбек больше не получит капитанскую повязку. До этого заявления «МЮ» вылетел из Кубка английской лиги, уступив на стадии 1/16 финала «Дерби Каунти».