Руководство МЮ попросило Зидана отклонять все предложения от других клубов

По информации издания, именно французский специалист является главным кандидатом, который будет способен сменить на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью .

Ранее сообщалось, что Зидан сам заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед». У действующего главного тренера «красных дьяволов» Моуринью в последнее время испортились отношения с полузащитником команды Полем Погба. Португальский тренер ранее объявил игрокам команды, что французский хавбек больше не получит капитанскую повязку. До этого заявления «МЮ» вылетел из Кубка английской лиги, уступив на стадии 1/16 финала «Дерби Каунти».