Анри может стать главным тренером «Астон Виллы»

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, владелец клуба из Бирмингема Нассеф Савирис заинтересован в приглашении 41-летнего Анри, который входит в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

Исполнительный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу руководит процессом поиска тренера, который должен завершиться до следующего матча команды в Championship, назначенного на 20 октября. Работа Анри в сборной Бельгии может внести коррективы в этот график, утверждается в материале.

Daily Mail также сообщает, что другими кандидатами на должность являются экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри, выступавший за «Астон Виллу» в прошлом сезоне, и тренер «Брентфорда» Дин Смит, однако кандидатура Анри является предпочтительной.