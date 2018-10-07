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01:48 (мск), источник: Р-Спорт

Анри может стать главным тренером «Астон Виллы»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Руководство клуба второго по силе английского футбольного дивизиона (Championship) «Астон Вилла» начало переговоры с Тьерри Анри о возможном назначении французского специалиста главным тренером команды, сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, владелец клуба из Бирмингема Нассеф Савирис заинтересован в приглашении 41-летнего Анри, который входит в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

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Исполнительный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу руководит процессом поиска тренера, который должен завершиться до следующего матча команды в Championship, назначенного на 20 октября. Работа Анри в сборной Бельгии может внести коррективы в этот график, утверждается в материале.

Daily Mail также сообщает, что другими кандидатами на должность являются экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри, выступавший за «Астон Виллу» в прошлом сезоне, и тренер «Брентфорда» Дин Смит, однако кандидатура Анри является предпочтительной.

На текущей неделе бирмингемцы объявили об отставке Стива Брюса с поста главного тренера команды. «Вилла» одержала три победы в 12 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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