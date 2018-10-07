«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Тайфуна Коркута

Источник: AFP 2018

Коркут возглавил «Штутгарт» в конце января, подписав контракт до лета 2019 года. В июне стороны продлили соглашение до 2020 года.

Под руководством 44-летнего специалиста «Штутгарт» в семи стартовых турах чемпионата Германии одержал одну победу и потерпел четыре поражения. В турнирной таблице команда располагается на последней строчке.