«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Тайфуна Коркута
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Главный тренер «Штутгарта» Тайфун Коркут отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Главный тренер «Штутгарта» Тайфун Коркут отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
Коркут возглавил «Штутгарт» в конце января, подписав контракт до лета 2019 года. В июне стороны продлили соглашение до 2020 года.
Под руководством 44-летнего специалиста «Штутгарт» в семи стартовых турах чемпионата Германии одержал одну победу и потерпел четыре поражения. В турнирной таблице команда располагается на последней строчке.
Сообщается, что готовить команду после отставки Коркута будет Андреас Хинкель.