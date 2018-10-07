«Арсенал» одержал шестую победу подряд в АПЛ

Источник: AFP 2018

Счёт на 29-й минуте открыл нападающий «канониров» Александр Ляказетт, но перед самым свистком на перерыв Андре Шюррле восстановил равновесие. В начале второго тайма Ляказетт вновь вывел «Арсенал» вперёд, оформив дубль. Третий мяч на счету Аарона Рэмси, который красиво забил пяткой. Затем Пьер-Эмерик Обамеянг довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил всё тот же Обамеянг.

Эта победа стал для «Арсенала» шестой подряд в Премьер-лиге, и клуб поднялся на третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» остался на 17-м с отрывом от зоны вылета всего в два очка.