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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» одержал шестую победу подряд в АПЛ

В матче восьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Фулхэм» со счётом 5:1.

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Источник: AFP 2018

Счёт на 29-й минуте открыл нападающий «канониров» Александр Ляказетт, но перед самым свистком на перерыв Андре Шюррле восстановил равновесие. В начале второго тайма Ляказетт вновь вывел «Арсенал» вперёд, оформив дубль. Третий мяч на счету Аарона Рэмси, который красиво забил пяткой. Затем Пьер-Эмерик Обамеянг довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил всё тот же Обамеянг.

Эта победа стал для «Арсенала» шестой подряд в Премьер-лиге, и клуб поднялся на третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» остался на 17-м с отрывом от зоны вылета всего в два очка.

В следующем туре «Арсенал» примет «Лестер» 22 октября. «Фулхэму» предстоит выезд на матч с «Кардиффом» (20 октября).

Фулхэм 1:5
Первый тайм: 1:1
Арсенал
7.10.2018, 14:00 основной раунд: 8-й тур Крэйвен Коттедж
Главные тренеры
Славиша Йоканович Унаи Эмери
Голы
44′ Шюррле А.  
  Ляказетт А. 29′
  Ляказетт А. 49′
  Рэмси А. 67′
  Обамеянг П-Э. 79′
  Обамеянг П-Э. 90′
Составы
Беттинелли М. 1
Ле Маршан М. 20
Одуа Д. 4
Сессеньон Р. 3
Сери Ж-М. 24
Кристи С. 22
70′ Шюррле А. 14
Митрович А. 9
55′ Рим Т. 13
Камара А.  
62′ Замбо А-Ф. 29
Макдональд К.  
57′ 83′ Вьетто Л. 19
Йохансен С.  
19 Лено Б.
18 Монреаль Н.
16 Холдинг Р.
20 Мустафи Ш.
2 Бельерин Э.
34 Джака Г.
11 Торрейра Л.
7 Мхитарян Г.
23 Уэлбек Д. 62′
  Обамеянг П-Э.
17 Ивоби А. 67′
  Рэмси А.
9 Ляказетт А. 81′
  Гендузи М.
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Главный судья Пол Тирни (Англия)
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