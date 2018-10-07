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16:36 (мск), источник: Р-Спорт

Моуринью стал рекордсменом «МЮ» по проценту одержанных побед

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Победа «Манчестер Юнайтед» над «Ньюкаслом» (3:2) в матче восьмого тура английской премьер-лиги позволила главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью стать лидером за всю историю клуба по проценту одержанных побед во всех турнирах.

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Источник: Reuters

Как сообщает Sky Sports, на счету Моуринью стало 60,3% побед во главе «красных дьяволов». По этому показателю португальский специалист превзошел сэра Алекса Фергюсона, который одержал с клубом 60,1% побед. На третьем месте расположился Эрнест Мэнглналл, руководивший «Юнайтед» в начале XX века — с 1903 по 1912 годы. Его показатель равен 54,1%.

Фергюсон возглавлял английский футбольный клуб с 1986 по 2013 год. За это время он вывел свою команду на поле в качестве главного тренера более 1500 раз. Под руководством Фергюсона «Манчестер Юнайтед» выиграл 38 трофеев, 13 раз став чемпионом Англии.

Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года, под его руководством команда в первый сезон завоевала Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и победила в Лиге Европы. Во второй сезон португальский специалист не принес трофеев, но еще в январе с ним был продлен контракт до 2020 года. В последнее время в СМИ все чаще ведутся разговоры о скорой отставке Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед 3:2
Первый тайм: 0:2
Ньюкасл Юнайтед
6.10.2018, 19:30 основной раунд: 8-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рафаэль Бенитес
Голы
70′ Хуан Мануэль Мата 8
76′ Антони Марсьяль (П. Погба) 11
90′ Алексис Санчес (Э. Янг) 7
15 Кенеди (А. Перес) 7′
13 Йосинори Муто (Дж. Шелви) 10′
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
45+2′ Люк Шоу 23
Крис Смоллинг 12
63′ Поль Погба 6
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
45′ Скотт Мактоминэй 39
Маруан Феллаини 27
19′ Эрик Байи 3
Хуан Мануэль Мата 8
67′ Маркус Рэшфорд 10
Алексис Санчес 7
12 Мартин Дубравка
22 ДеАндре Йедлин
19 Хавьер Манкильо
6 Джамал Ласкеллес
18 Федерико Фернандес
11 Мэтт Ритчи 58′
8 Джонджо Шелви
10 Мохамед Диаме 69′
15 Кенеди 68′
7 Джейкоб Мерфи
17 Айосе Перес 88′
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
13 Йосинори Муто 78′
30 Кристиан Атсу
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 8
10 Угловые 6
16 Фолы 8
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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