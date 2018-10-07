Моуринью стал рекордсменом «МЮ» по проценту одержанных побед

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Как сообщает Sky Sports, на счету Моуринью стало 60,3% побед во главе «красных дьяволов». По этому показателю португальский специалист превзошел сэра Алекса Фергюсона, который одержал с клубом 60,1% побед. На третьем месте расположился Эрнест Мэнглналл, руководивший «Юнайтед» в начале XX века — с 1903 по 1912 годы. Его показатель равен 54,1%.

Фергюсон возглавлял английский футбольный клуб с 1986 по 2013 год. За это время он вывел свою команду на поле в качестве главного тренера более 1500 раз. Под руководством Фергюсона «Манчестер Юнайтед» выиграл 38 трофеев, 13 раз став чемпионом Англии.