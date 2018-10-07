«Ислочь» победила БАТЭ в чемпионате Беларуси благодаря дублю Комаровского

Лидер национального первенства свое второе поражение в нынешнем первенстве потерпел в гостях. Лучшим игроком матча стал опытный форвард «Ислочи» Дмитрий Комаровский, который оформил голевой дубль. Единственный мяч у борисовчан провел Алексей Риос.