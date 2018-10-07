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17:13 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» победила БАТЭ в чемпионате Беларуси благодаря дублю Комаровского

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли борисовский БАТЭ 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2018

Лидер национального первенства свое второе поражение в нынешнем первенстве потерпел в гостях. Лучшим игроком матча стал опытный форвард «Ислочи» Дмитрий Комаровский, который оформил голевой дубль. Единственный мяч у борисовчан провел Алексей Риос.

Результаты других игр: «Торпедо» (Минск) — «Минск» — 1:0, «Городея» — «Луч» — 1:1, «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест) — 1:4, «Слуцк» — «Витебск» — 0:2, «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:3.

Позже завершатся еще два матча: «Динамо» (Минск) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман».

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