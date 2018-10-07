«Астана» победила «Актобе» и оторвалась на 10 очков от «Кайрата» в таблице КПЛ

Игра проходила сегодня, 7 октября, и завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Нападающий сборной Кюрасао и «Астаны» Рангело Янга пробил головой по воротам — мяч ударился о землю, а вратарь «Актобе» Игорь Трофимец залез с ним за линию. Гол был засчитан, но не сразу, а после подсказки главному судье от ассистента.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 55-й минуте защитник «Актобе» Саят Жумагали удачно сыграл после розыгрыша углового и сравнял счет, но на 62-й победу «Астане» принес мяч хавбека Серикжана Мужикова, который воспользовался ошибкой Трофимца.

С 70 очками «Астана» занимает первое место и теперь опережает «Кайрат» на 10 очков. На четвертой строчке с 36 очками располагается «Актобе».

Ранее в других матчах 29-го тура КПЛ «Ордабасы» победил «Кайрат» (2:0), «Шахтер» сыграл вничью с «Жетысу» (1:1), «Акжайык» поделил очки с «Кызыл-Жар СК» (0:0), «Тобол» уступил «Иртышу» (1:2), а «Кайсар» разошелся миром с «Атырау» (2:2).