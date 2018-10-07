Дубль Игуаина помог «Милану» обыграть «Кьево», «Лацио» победил «Фиорентину»
«Милан» одержал победу над «Кьево» в матче 8-го тура итальянской Серии А.
«Милан» одержал победу над «Кьево» в матче 8-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В первом тайме нападающий «Милана» Гонсало Игуаин оформил дубль, отличившись на 27-й и 34-й минутах. После перерыва полузащитник Джакомо Бонавентура довёл счёт до разгромного. Автором единственного гола «Кьево» стал форвард Серджо Пеллисье. Нападающий россонери Сусо завершил игру с тремя результативными передачами.
В других матчах 8-го тура первенства Италии «Лацио» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Фиорентину» (1:0), а «Сампдория» в гостях оказалась сильнее «Аталанты» (1:0).