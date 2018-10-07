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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучший матч Слуцкого в Голландии: «Витесс» разгромил «Хераклес»

Несмотря на кадровые потери (шесть травм и две дисквалификации), команда Леонида Слуцкого провела образцовый матч и разгромила занимавший четвертое место «Хераклес» (4:0).

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Источник: Reuters

«Витесс» — «Хераклес» — 4:0 (2:0)

Голы: Фор, 11 (1:0). Дарфалу, 42 (2:0). Дарфалу, 66 (3:0). Бюттнер, 73 — с пенальти (4:0).
Нереализованный пенальти: Бюттнер, 90+3 (вратарь)
«Витесс»: Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро (Бейтинк, 85), Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Али, 90+2), Линссен (Кларк, 90+2).
«Хераклес»: Бласвих (Браувер, 46), Брекерс, Россманн (Зама, 53), ван ден Бейс, ван Хинтум, Осман, Дуарте (Дрост, 81), Меркель, Кувас, Дальмау, Петерсон.
Предупреждения: Осман, 44. Дальмау, 54. Кларк-Солтер, 58. Дуарте, 72.
Судья: Камфейс.
7 октября. Арнем. Стадион «GelreDome».

Все не в пользу «Витесса»

Одна команда замыкала перед туром первую семерку, не без труда удерживаясь в числе тех, кто весной будет разыгрывать в плей-офф путевку в Лигу Европы. Она ни разу в этом сезоне не выиграла два матча подряд, а на прошлой неделе потеряла из-за перелома ноги своего лучшего форварда и лидера Матавжа. Это все о «Витессе», который с такими вводными даже на своем поле не выглядел фаворитом.

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Финишировавший в прошлом сезоне десятым «Хераклес», напротив, казался островком благополучия. У него было столько же набранных очков, как у идущих в тройке «Фейеноорда» и «Аякса». Причем амстердамцам, недавно разгромившим команду Леонида Слуцкого на ее поле (4:0), футболисты из Алмело не проиграли в гостях (1:1). Они в принципе с наступлением осени перестали оступаться, выиграв пять подряд официальных матчей. Во многом за счет усилий шведа Петерсона, возглавляющего с восемью голами список лучших снайперов голландской лиги и получившего вызов в сборную на матч Лиги Европы с Россией.

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Характер плюс пушка Фора

Признавая наличие проблем, Слуцкий перед матчем говорил очень правильные слова, делая акцент на характере и единстве. По мнению тренера именно эти качества могли компенсировать потери и добиться результата. Хотя, к этому должны были прилагаться еще и игровые качества. С ними, как выяснилось, у «Витесса» все было в порядке. Первая угроза пришла с правого фланга, где хорошо взаимодействовали выздоровевший Эдегор и Караваев. Замыкая навес российского защитника в одной из первых атак Афалу попал в штангу.

Слева все казалось скромнее, но так арнемцы словно убаюкивали соперника. В результате у обыгравшегося с Бюттнером Фора было время от души приложиться по мячу так, что он по невероятной траектории отправился в дальнюю «девятку». Еще одним сюрпризом для «Хераклеса» оказалась короткая «стеночка» Эдегора и Беро на входе в штрафную. В комбинации оказалось прекрасно все, кроме завершения. Словак подбирал ногу и улучшал позицию, а в итоге неуклюже завалился на газон. И без ВАР было видно — помощь со стороны соперника за рамки правил не выходила.

Рождение нового бомбардира

«Хераклес» выглядел растерянным. Гости крайне неудачно пытались использовать порой возникавшие в обороне «Витесса» свободные зоны. Даже врываясь в них, действовали столь медленно, что вездесущий Кларк-Солтер страховал партнеров. Если бы Россманн сравнял счет, воспользовавшись рикошетом при подаче углового, это вряд ли отражало бы происходившее на поле. С другой стороны хозяевам следовало бережнее относиться к своим шансам в контратаках. Одну из них бездарным пасом загубил поторопившийся Эдегор. Зато Линссен выдал идеальную передачу Дарфалу, забившему первый гол в голландском чемпионате. У алжирца есть все шансы достойно заменить следившего за игрой с трибуны Матавжа.

Идеальная игра по счету

В перерыве «Хераклес» поменял вратаря, и Браувер сразу вступил в бой. Хотя, будь расторопнее выскочивший из-за спины соперника Караваев, счет мог увеличиться. Для непредсказуемого голландского футбола это важно, ведь гости пошли вперед большими силами и стали нагружать работой Эдуарду. При этом «Витесс» действовал прагматично. Защищался как умением, так и числом, а в контратаках использовал ограниченный контингент. Когда арнемцам удался выпад «3 в 3», у Дарфалу было несколько вариантов продолжения атаки, но он предпочел все сделать самостоятельно и поразил ближний угол рикошетом от штанги.

После этого «Хераклес», потерявший из-за травмы центрального защитника Рассманна, развалился. При 3:0 хозяева отбросили в сторону прагматизм и добили соперника усилиями Бюттнера, который заработал и сам же реализовал пенальти. И пусть еще один 11-метровый защитник смазал, даже важнее итогового результата практически идеальная с точки зрения организации игра поднявшегося в таблице «Витесса». А Слуцкий не забыл и о психологии, под овации заменив в компенсированное время своего нового бомбардира.

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