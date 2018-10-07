Лучший матч Слуцкого в Голландии: «Витесс» разгромил «Хераклес»
Несмотря на кадровые потери (шесть травм и две дисквалификации), команда Леонида Слуцкого провела образцовый матч и разгромила занимавший четвертое место «Хераклес» (4:0).
Несмотря на кадровые потери (шесть травм и две дисквалификации), команда Леонида Слуцкого провела образцовый матч и разгромила занимавший четвертое место «Хераклес» (4:0).
«Витесс» — «Хераклес» — 4:0 (2:0)
Голы: Фор, 11 (1:0). Дарфалу, 42 (2:0). Дарфалу, 66 (3:0). Бюттнер, 73 — с пенальти (4:0).
Нереализованный пенальти: Бюттнер, 90+3 (вратарь)
«Витесс»: Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф,
«Хераклес»: Бласвих (Браувер, 46), Брекерс, Россманн (Зама, 53), ван ден Бейс, ван Хинтум, Осман, Дуарте (Дрост, 81), Меркель, Кувас, Дальмау, Петерсон.
Предупреждения: Осман, 44. Дальмау, 54.
Судья: Камфейс.
7 октября. Арнем. Стадион «GelreDome».
Одна команда замыкала перед туром первую семерку, не без труда удерживаясь в числе тех, кто весной будет разыгрывать в
Финишировавший в прошлом сезоне десятым «Хераклес», напротив, казался островком благополучия. У него было столько же набранных очков, как у идущих в тройке «Фейеноорда» и «Аякса». Причем амстердамцам, недавно разгромившим команду Леонида Слуцкого на ее поле (4:0), футболисты из Алмело не проиграли в гостях (1:1). Они в принципе с наступлением осени перестали оступаться, выиграв пять подряд официальных матчей. Во многом за счет усилий шведа Петерсона, возглавляющего с восемью голами список лучших снайперов голландской лиги и получившего вызов в сборную на матч Лиги Европы с Россией.
Признавая наличие проблем, Слуцкий перед матчем говорил очень правильные слова, делая акцент на характере и единстве. По мнению тренера именно эти качества могли компенсировать потери и добиться результата. Хотя, к этому должны были прилагаться еще и игровые качества. С ними, как выяснилось, у «Витесса» все было в порядке. Первая угроза пришла с правого фланга, где хорошо взаимодействовали выздоровевший Эдегор и Караваев. Замыкая навес российского защитника в одной из первых атак Афалу попал в штангу.
Слева все казалось скромнее, но так арнемцы словно убаюкивали соперника. В результате у обыгравшегося с Бюттнером Фора было время от души приложиться по мячу так, что он по невероятной траектории отправился в дальнюю «девятку». Еще одним сюрпризом для «Хераклеса» оказалась короткая «стеночка» Эдегора и Беро на входе в штрафную. В комбинации оказалось прекрасно все, кроме завершения. Словак подбирал ногу и улучшал позицию, а в итоге неуклюже завалился на газон. И без ВАР было видно — помощь со стороны соперника за рамки правил не выходила.
«Хераклес» выглядел растерянным. Гости крайне неудачно пытались использовать порой возникавшие в обороне «Витесса» свободные зоны. Даже врываясь в них, действовали столь медленно, что вездесущий
В перерыве «Хераклес» поменял вратаря, и Браувер сразу вступил в бой. Хотя, будь расторопнее выскочивший
После этого «Хераклес», потерявший