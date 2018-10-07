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20:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Айнтрахт» вдесятером удержал победу в матче с «Хоффенхаймом»

«Айнтрахт» (Франкфурт) обыграл «Хоффенхайм» в матче 7-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая на поле «Хоффенхайма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Анте Ребич (40-я минута) и Лука Йович (46). Ребич на 64-й минуте был удален за вторую желтую карточку. У хозяев гол забил Рис Нелсон (82).

Хоффенхайм 1:2
Первый тайм: 0:1
Айнтрахт Ф
7.10.2018, 16:30 основной раунд: 7-й тур
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Адольф Хюттер
Голы
82′ Нелсон Р.  
  Ребич А. 40′
  Йович Л. 46′
Составы
Бауманн О. 1
Пош Ш. 38
Фогт К. 22
55′ Шульц Н. 16
Демирбай К. 10
Бренет Дж. 2
Салаи А. 28
Бельфодиль И. 19
43′ 66′ Акпогума К. 25
Жоэлинтон  
60′ Гриллич Ф. 11
Нелсон Р.  
52′ Биттенкурт Л. 13
Грифо В.  
31 Трапп К.
2 Н`Дика Э.
20 Хасебе М. 76′
23 Русс М.
5 Фернандеш Ж.
6 Де Гузман Дж.
24 Да Коста Д.
4 Ребич А. 32′ 64′
10 Костич Ф. 80′
  Виллемс Е.
28 Аллан 46′ 37′
  Гачинович М.
8 Йович Л. 69′
  Алле С.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
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