«Айнтрахт» вдесятером удержал победу в матче с «Хоффенхаймом»

Встреча, прошедшая на поле «Хоффенхайма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Анте Ребич (40-я минута) и Лука Йович (46). Ребич на 64-й минуте был удален за вторую желтую карточку. У хозяев гол забил Рис Нелсон (82).