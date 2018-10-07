«Айнтрахт» вдесятером удержал победу в матче с «Хоффенхаймом»
«Айнтрахт» (Франкфурт) обыграл «Хоффенхайм» в матче 7-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Айнтрахт» (Франкфурт) обыграл «Хоффенхайм» в матче 7-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Хоффенхайма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Анте Ребич (40-я минута) и Лука Йович (46). Ребич на 64-й минуте был удален за вторую желтую карточку. У хозяев гол забил Рис Нелсон (82).
|Хоффенхайм
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1:2
Первый тайм: 0:1
|Айнтрахт Ф
|Юлиан Нагельсманн
|Адольф Хюттер
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)