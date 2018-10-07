«Челси» разгромил «Саутгемптон» в восьмом туре АПЛ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в выездном матче восьмого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в выездном матче восьмого тура чемпионата Англии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Саутгемптоне, закончилась со счетом 3:0 в пользу «синих». В составе лондонской команды отличились Эден Азар (30-я минута), Росс Баркли (57) и Альваро Мората (90).
«Челси» набрал 20 очков и вышел на первое место в чемпионате, в то время как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», имеющие по 19 баллов в активе и на один матч меньше, играют между собой в данный момент. «Саутгемптон» с 5 очками располагается на 16-й позиции.
|Саутгемптон
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Челси
|Марк Хьюз
|Маурицио Сарри
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)