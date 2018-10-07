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20:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в восьмом туре АПЛ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в выездном матче восьмого тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Игра, прошедшая в воскресенье в Саутгемптоне, закончилась со счетом 3:0 в пользу «синих». В составе лондонской команды отличились Эден Азар (30-я минута), Росс Баркли (57) и Альваро Мората (90).

«Челси» набрал 20 очков и вышел на первое место в чемпионате, в то время как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», имеющие по 19 баллов в активе и на один матч меньше, играют между собой в данный момент. «Саутгемптон» с 5 очками располагается на 16-й позиции.

Саутгемптон 0:3
Первый тайм: 0:1
Челси
7.10.2018, 16:15 основной раунд: 8-й тур Сент-Мэри
Главные тренеры
Марк Хьюз Маурицио Сарри
Голы
  Азар Э. 30′
  Баркли Р. 57′
  Мората А. 90′
Составы
Маккарти А. 1
Худт У. 6
Йосида М. 3
45′ Бертранд Р. 21
66′ Хейбьерг П-Э. 23
54′ Лемина М. 18
59′ Седрик Суариш Р. 2
90′ Ингс Д. 9
Редмонд Н. 22
46′ Беднарек Ян 35
62′ Ромеу О.  
78′ Габбьядини М. 20
Лонг Ш.  
1 Аррисабалага К.
3 Алонсо М.
30 Давид Луиз
2 Рюдигер А.
28 Аспиликуэта С.
5 "Жоржинью"
7 Канте Н.
10 Азар Э.
8 Баркли Р. 81′
  Ковачич М.
18 Жиру О. 68′
  Мората А.
22 Виллиан 75′
  Педро Р.
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Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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