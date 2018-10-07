«Челси» разгромил «Саутгемптон» в восьмом туре АПЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Саутгемптоне, закончилась со счетом 3:0 в пользу «синих». В составе лондонской команды отличились Эден Азар (30-я минута), Росс Баркли (57) и Альваро Мората (90).

«Челси» набрал 20 очков и вышел на первое место в чемпионате, в то время как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», имеющие по 19 баллов в активе и на один матч меньше, играют между собой в данный момент. «Саутгемптон» с 5 очками располагается на 16-й позиции.