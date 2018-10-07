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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге Европы продлил победную серию в чемпионате

Киевское «Динамо» победило донецкий «Олимпик» в домашнем матче 11-го тура украинской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол «Динамо» на 29-й минуте забил защитник Николай Морозюк. Эта победа стала для киевлян восьмой в чемпионате и четвертой — подряд.

С 26 очками «Динамо» идет на втором месте, уступая один балл донецкому «Шахтеру», который сыграл на один матч меньше. На восьмой строчке из 12 команд располагается «Олимпик», у которого 12 очков.

Напомним, что «Динамо» — один из соперников «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы. Также в этом квартете играют французский «Ренн» и чешский «Яблонец». Казахстанский клуб имеет в своем активе четыре балла возглавляет таблицу группы К,

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