Соперник «Астаны» по Лиге Европы продлил победную серию в чемпионате

Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол «Динамо» на 29-й минуте забил защитник Николай Морозюк. Эта победа стала для киевлян восьмой в чемпионате и четвертой — подряд.

С 26 очками «Динамо» идет на втором месте, уступая один балл донецкому «Шахтеру», который сыграл на один матч меньше. На восьмой строчке из 12 команд располагается «Олимпик», у которого 12 очков.