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20:39 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов «Виктория» обыграла «Теплице» в чемпионате Чехии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Виктории» обыграли «Теплице» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Чехии.

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Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 60-й минуте забил Алеш Чермак. Его одноклубник Томаш Горжава на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Виктория» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии.

«Виктория» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч команд, выступающих в группе G, прошел 19 сентября на поле чешского клуба и завершился со счетом 2:2. Вторая игра пройдет 27 ноября в Москве.

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