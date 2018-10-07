Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов «Виктория» обыграла «Теплице» в чемпионате Чехии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Виктории» обыграли «Теплице» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Чехии.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Виктории» обыграли «Теплице» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Чехии.
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 60-й минуте забил Алеш Чермак. Его одноклубник Томаш Горжава на 84-й минуте не реализовал пенальти.
«Виктория» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии.
«Виктория» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч команд, выступающих в группе G, прошел 19 сентября на поле чешского клуба и завершился со счетом 2:2. Вторая игра пройдет 27 ноября в Москве.