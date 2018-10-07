Соперник «Спартака» в ЛЕ «Рейнджерс» обыграл «Хартс» в чемпионате Шотландии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» победили «Хартс» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Шотландии.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» победили «Хартс» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Шотландии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Глазго, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Райан Кент (3-я минута), Альфредо Морелос (13) и Скотт Арфилд (32). Автором гола у гостей стал Джеймс Данн (67).
Почти весь второй тайм «Хартс» играл в меньшинстве: на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Майкл Смит.
После восьми туров «Рейнджерс» занимает шестое место в чемпионате Шотландии, имея в активе 14 очков. «Хартс» лидирует с 19 очками.
«Рейнджерс» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Матчи команд, выступающих в группе G, пройдут 25 октября в Глазго и 8 ноября в Москве.