Соперник «Спартака» в ЛЕ «Рейнджерс» обыграл «Хартс» в чемпионате Шотландии

Игра, прошедшая в воскресенье в Глазго, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Райан Кент (3-я минута), Альфредо Морелос (13) и Скотт Арфилд (32). Автором гола у гостей стал Джеймс Данн (67).

Почти весь второй тайм «Хартс» играл в меньшинстве: на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Майкл Смит.

После восьми туров «Рейнджерс» занимает шестое место в чемпионате Шотландии, имея в активе 14 очков. «Хартс» лидирует с 19 очками.