Мадридский «Атлетико» обыграл «Бетис» в чемпионате Испании
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Бетис» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Бетис» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в воскресенье в Мадриде, закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте провел Анхель Корреа.
«Атлетико» набрал 15 очков и вышел на первое место в Примере. «Бетис» с 12 баллами располагается на седьмой позиции.
|Диего Симеоне
|Кике Сетьен
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)