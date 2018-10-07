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21:07 (мск), источник: Р-Спорт

Мадридский «Атлетико» обыграл «Бетис» в чемпионате Испании

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Бетис» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Игра, прошедшая в воскресенье в Мадриде, закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте провел Анхель Корреа.

«Атлетико» набрал 15 очков и вышел на первое место в Примере. «Бетис» с 12 баллами располагается на седьмой позиции.

Атлетико 1:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
7.10.2018, 17:15 основной раунд: 8-й тур Ванда Метрополитано
Главные тренеры
Диего Симеоне Кике Сетьен
Голы
74′ Корреа А.  
Составы
Облак Я. 13
77′ Филипе Луис 3
88′ Эрнандез Л. 21
58′ Годин Д. 2
Эрнандес Р. 14
79′ Ньигес С. 8
"Коке" 6
Гризманн А. 7
47′ 74′ "Хуанфран" 20
Ариас С.  
57′ Лемар Т. 11
Корреа А.  
66′ Калинич Н. 9
Партей Т.  
13 Пау Лопес
12 Сидней Р.
5 Бартра М. 85′
23 Манди А.
20 Фирпо Х. 41′
6 Каналес С. 90′
21 Ло Сельсо Дж.
16 Лорен Морон
18 Гуардадо А. 17′
  Виллиам Карвалью
2 Франсис Герреро 81′
  Санабрия А.
17 Хоакин С. 66′
  Тельо К.
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Красные карточки
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Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
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