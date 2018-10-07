Мадридский «Атлетико» обыграл «Бетис» в чемпионате Испании

Игра, прошедшая в воскресенье в Мадриде, закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте провел Анхель Корреа.

«Атлетико» набрал 15 очков и вышел на первое место в Примере. «Бетис» с 12 баллами располагается на седьмой позиции.