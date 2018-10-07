Агент Зидана: Не думаю, что он захочет работать в Англии
Агент бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Алайн Мильяччо заявил, что французский специалист, вероятно, не захочет работать в Англии.
Агент бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Алайн Мильяччо заявил, что французский специалист, вероятно, не захочет работать в Англии.
Ранее британские СМИ писали о том, что Зидан может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
— Не думаю, что он захочет работать в Англии, — приводит слова Мильяччо Football Italia. — Стиль английских команд несовместим с его подходом к футболу. Я обсуждал эту возможность с ним — его не привлекает подобная идея. «Ювентус»? Это вполне возможно.
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.