Агент Зидана: Не думаю, что он захочет работать в Англии

Ранее британские СМИ писали о том, что Зидан может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

— Не думаю, что он захочет работать в Англии, — приводит слова Мильяччо Football Italia. — Стиль английских команд несовместим с его подходом к футболу. Я обсуждал эту возможность с ним — его не привлекает подобная идея. «Ювентус»? Это вполне возможно.