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21:35 (мск), источник: Sport24

Головин отдал первую голевую во Франции. Но «Монако» все равно проиграл

У нового клуба россиянина все плохо.

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Источник: Reuters

Александр Головин сделал это. Наконец-то он проявил себя в «Монако». Проявил самым конкретным образом — сочинил ассист. Голевая передача на Радамеля Фалькао в матче 9-го тура против «Ренна» стала для россиянина первой во Франции.

Уже что-то.

Притом Головин выдал ассист в исключительно важный и сложный момент — в начале второго тайма монегаски дома проигрывали 0:1, играя еще и вдесятером. В конце первой половины красную схватил итальянский защитник Раджи. Но россиянин и колумбиец вроде бы исправили ситуацию для «Монако».

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Но только вроде бы — монегаски все равно проиграли. Головина (и остальных футболистов «Монако») крайне огорчил Бен Арфа. У францзуского креативщика не получилось блестящей карьеры, но хотя бы в «Ренне» он снова неплох. Головин успел еще схватить желтую карточку, но не более того.

Если Александр начинает показывать футбол приличного уровня — то «Монако» пока играет очень паршиво.

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  • «Монако» проиграл четвертый матч подряд. В этих встречах монегаски забили только один гол — сегодня.
  • Всего безвыигрышная серия «Монако» достигла уже 10 матчей. Последний раз команда Головина побеждала 11 августа — 3:1 против «Нанта».
  • Это был пятый матч Головина за «Монако». Россиянин отбегал в сумме 307 минут и, вот, набрал первое резульативное очко.
Монако 1:2
Первый тайм: 0:1
Ренн
7.10.2018, 18:00 основной раунд: 9-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Сабри Лямуши
Голы
49′ Радамель Фалькао 9
3 Дамьен Да Силва 14′
18 Атем Бен Арфа 77′
Составы
Даниэль Субашич 1
85′ Джибриль Сидибе 19
Беньямин Хенрикс 39
60′ Жемерсон 5
45+1′ Андреа Раджи 24
75′ Камиль Глик 25
65′ Юри Тилеманс 8
79′ Александр Головин 17
Радамель Фалькао 9
78′ Мусса Силла 34
Стеван Йоветич 10
45′ Жан-Эд Аолу 4
Насер Шадли 20
16 Абдулайе Диалло
27 Амари Траоре
15 Рами Бенсебаини
3 Дамьен Да Силва 66′
4 Эдсон Мексер
8 Клеман Гренье
21 Бенжамен Андре
18 Атем Бен Арфа
2 Мехди Зеффан 63′
11 М`Бай Ньянг
22 Ромен Дель Кастильо 63′
14 Бенжамен Буриго
7 Исмаила Сарр 82′
6 Якоб Юханссон
Статистика
5 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 4
2 Угловые 3
18 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
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