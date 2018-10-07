Головин отдал первую голевую во Франции. Но «Монако» все равно проиграл

Александр Головин сделал это. Наконец-то он проявил себя в «Монако». Проявил самым конкретным образом — сочинил ассист. Голевая передача на Радамеля Фалькао в матче 9-го тура против «Ренна» стала для россиянина первой во Франции.
Притом Головин выдал ассист в исключительно важный и сложный момент — в начале второго тайма монегаски дома проигрывали 0:1, играя еще и вдесятером. В конце первой половины красную схватил итальянский защитник Раджи. Но россиянин и колумбиец вроде бы исправили ситуацию для «Монако».
Но только вроде бы — монегаски все равно проиграли. Головина (и остальных футболистов «Монако») крайне огорчил Бен Арфа. У францзуского креативщика не получилось блестящей карьеры, но хотя бы в «Ренне» он снова неплох. Головин успел еще схватить желтую карточку, но не более того.
Если Александр начинает показывать футбол приличного уровня — то «Монако» пока играет очень паршиво.