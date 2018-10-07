Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ1
Лион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья2
Сельта1
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА0
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
19:00
РБ Лейпциг6
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи2
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель2
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо К1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д1
Заря Лг1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:15
Саутгемптон0
Челси3
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо3
Нант0
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан3
Кьево1
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
14:00
Фулхэм1
Арсенал5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов1
Десна3
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа1
Парма3
Футбол. Зарубежный
13:00
Вальядолид1
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей2
Спартак3
Все события
Фоторепортажи
12Дебют Еременко в «Спартаке»
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
22:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осторожный Гвардьола, неудачник Махрез и троевластие в таблице

Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не оправдал ожиданий и завершился нулевой ничьей. Теперь таблицу чемпионата Англии этот тандем возглавляет в компании с «Челси».

Наверх
Источник: Reuters

Хитрость Гвардьолы

Для футбола год — целая вечность. Вы ведь помните, как прошлой осенью кто-то сочувствовал Юргену Клоппу, а многие злорадствовали над беспомощностью немца, безжалостно разбитого Хосепом Гвардьолой на «Этихаде». После тех 0:5 только и говорили о том, что поклоннику тяжелого рока из Германии нечего делать за шахматной доской с каталонским гроссмейстером. Когда в январе «Ливерпуль» в невероятном по сценарию матче нанес «Сити» первое в чемпионском сезоне поражение (4:3), в нем усмотрели исключительно фирменные козыри Клоппа. Приправленный жестким прессингом безумный темп, кураж и высочайшее исполнительное мастерство отдельных игроков.

Однако весной жребий свел команды в плей-офф Лиги чемпионов, и «Ливерпуль» предстал в них едва ли не тактическим эталоном. «Горожан» дважды переиграли по всем статьям, и уже им пришлось прожить несколько месяцев с болью унижения. Размышляя при этом не о банальной мести, а о том, что можно противопоставить заматеревшему сопернику, созревшему для реальной борьбы за титул. Или все же не совсем созревшему, если судить по последним матчам команды Клоппа против «Челси» (1:2, 1:1) и «Наполи» (0:1). Как бы там ни было, Гвардьола пообещал в воскресенье не отказываться от фирменного стиля, и перехитрил всех.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра на антирекорд

Не хотел изменять себе и Клопп, который в понедельник отметит третью годовщину работы на «Энфилде». Его команда, словно опровергая разговоры о возможном спаде, со стартовым свистком включилась на полную мощность. На сколько ее хватило — отдельная тема. Стилистических же сюрпризов заметно не было, если не считать таковым появление на правом фланге обороны не Александра-Арнолда, а Гомеса. Ему была доверена важная миссия сдерживания быстроногого Стерлинга. Задумка поначалу работала: во время паузы, обернувшейся ранней заменой Милнера на избежавшего серьезной травмы Кейта, Гвардьола давал персональные указания именно Рахиму.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если отталкиваться только от этого разговора, можно предположить, что попытка совместить на поле Бернарду Силву и Махреза Пеп устраивала. Возможно, левое крыло атаки «Сити» потеряло в скорости, но в центре португалец смотрелся органично. Главное, после бурного, но не принесшего успеха старта «Ливерпулю» не давали разбежаться. А как только красные сбросили скорости, хозяев все чаще стали накрывать прессингом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один раз пробил рядом со штангой Салах, финтом убравший с дороги Стоунса. Еще Менди в площади ворот прервал острую подачу Мане. Вот и все, чем могли похвастаться в первом тайме хозяева. Острожный «Сити», постепенно добившись привычного перевеса во владении мячом, не создал и этого. Зато получил повод для недовольства, когда Мартин Аткинсон не увидел криминала в контакте Ловрена с ногами принявшего мяч в штрафной Агуэро. Но этого ли ждали от игры, которая за 45 минут «порадовала» худшим в сезоне числом ударов? Обычно по три выстрела за тайм набирают по несколько звезд «Ливерпуля» и «Сити», а тут столько же наскребли совместными усилиями две команды, так ни разу и не попавшие в створ.

Антигерой Махрез

Наши ожидания — наши проблемы, а в четвертый раз подряд проигрывать «Ливерпулю» Гвардьола не хотел. Осторожность оставалась в воскресенье девизом чемпиона, хотя игра во втором тайме раскрылась. Даже тренеры друг с другом поспорили после предупреждения Агуэро за фол в центре поля. Пеп еще негодовал при попадании мяча в руку ван Дейка, хотя Аткинсон логично зафиксировал нарушение на голландце со стороны Фернандинью. Тут гости и взорвались, но Махрез, качнув защитника после паса Сильвы, пустил мяч мимо дальнего угла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клопп убрал с поля Фирмину, понадеявшись на палочку-выручалочку Старриджа. Гвардьола, отсидевшись в засаде, усилил давление за счет свежих Сане и Габриэла Жезуса. И все равно борьбы было больше, чем игры. Бразилец получил в лицо от отмахнувшегося Ловрена, Мане нарвался на локоть Фернандинью, и, наконец, ван Дейк заплел ноги Сане в штрафной. Это была бы самая нетипичная победа в карьере Гвардьолы, однако Махрез с «точки» запустил мяч выше ворот. На победу не наиграл никто, а ничья позволила сошедшимся в клинче оппонентам лишь сравняться с «Челси».

Во время загрузки произошла ошибка.
Ливерпуль 0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
7.10.2018, 18:30 основной раунд: 8-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Хосеп Гвардьола
Нереализованные пенальти
26 Р. Махрез 86′
Составы
Алиссон 13
Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
90′ Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
Мохамед Салах 11
Садио Мане 10
29′ Джеймс Милнер 7
Наби Кейта 8
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
22 Бенжамен Менди 64′
5 Джон Стоунс
14 Эмерик Ляпорт
20 Бернарду Силва 21′
21 Давид Сильва
25 Фернандинью
26 Рияд Махрез
10 Серхио Агуэро 66′ 56′
33 Габриэл Жезус
7 Рахим Стерлинг 76′
19 Лерой Сане
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 2
2 Угловые 6
10 Фолы 10
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Заявление УЕФА по делу Акинфеева
Громкий скандал вокруг Криштиану Роналду
Комментатор UFC объяснил, почему Нурмагомедов устроил драку
«Зенит» победил в главном матче десятого тура РПЛ
Головин отдал первую голевую во Франции. Но «Монако» проиграл
Футболисты «Локомотива» в меньшинстве обыграли ЦСКА
Лунев и Ерохин получили травмы и могут не поехать в сборную
«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в матче Эредивизии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь