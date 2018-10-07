Осторожный Гвардьола, неудачник Махрез и троевластие в таблице

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Хитрость Гвардьолы

Для футбола год — целая вечность. Вы ведь помните, как прошлой осенью кто-то сочувствовал Юргену Клоппу, а многие злорадствовали над беспомощностью немца, безжалостно разбитого Хосепом Гвардьолой на «Этихаде». После тех 0:5 только и говорили о том, что поклоннику тяжелого рока из Германии нечего делать за шахматной доской с каталонским гроссмейстером. Когда в январе «Ливерпуль» в невероятном по сценарию матче нанес «Сити» первое в чемпионском сезоне поражение (4:3), в нем усмотрели исключительно фирменные козыри Клоппа. Приправленный жестким прессингом безумный темп, кураж и высочайшее исполнительное мастерство отдельных игроков.

Однако весной жребий свел команды в плей-офф Лиги чемпионов, и «Ливерпуль» предстал в них едва ли не тактическим эталоном. «Горожан» дважды переиграли по всем статьям, и уже им пришлось прожить несколько месяцев с болью унижения. Размышляя при этом не о банальной мести, а о том, что можно противопоставить заматеревшему сопернику, созревшему для реальной борьбы за титул. Или все же не совсем созревшему, если судить по последним матчам команды Клоппа против «Челси» (1:2, 1:1) и «Наполи» (0:1). Как бы там ни было, Гвардьола пообещал в воскресенье не отказываться от фирменного стиля, и перехитрил всех.

Игра на антирекорд

Не хотел изменять себе и Клопп, который в понедельник отметит третью годовщину работы на «Энфилде». Его команда, словно опровергая разговоры о возможном спаде, со стартовым свистком включилась на полную мощность. На сколько ее хватило — отдельная тема. Стилистических же сюрпризов заметно не было, если не считать таковым появление на правом фланге обороны не Александра-Арнолда, а Гомеса. Ему была доверена важная миссия сдерживания быстроногого Стерлинга. Задумка поначалу работала: во время паузы, обернувшейся ранней заменой Милнера на избежавшего серьезной травмы Кейта, Гвардьола давал персональные указания именно Рахиму.

Если отталкиваться только от этого разговора, можно предположить, что попытка совместить на поле Бернарду Силву и Махреза Пеп устраивала. Возможно, левое крыло атаки «Сити» потеряло в скорости, но в центре португалец смотрелся органично. Главное, после бурного, но не принесшего успеха старта «Ливерпулю» не давали разбежаться. А как только красные сбросили скорости, хозяев все чаще стали накрывать прессингом.

Один раз пробил рядом со штангой Салах, финтом убравший с дороги Стоунса. Еще Менди в площади ворот прервал острую подачу Мане. Вот и все, чем могли похвастаться в первом тайме хозяева. Острожный «Сити», постепенно добившись привычного перевеса во владении мячом, не создал и этого. Зато получил повод для недовольства, когда Мартин Аткинсон не увидел криминала в контакте Ловрена с ногами принявшего мяч в штрафной Агуэро. Но этого ли ждали от игры, которая за 45 минут «порадовала» худшим в сезоне числом ударов? Обычно по три выстрела за тайм набирают по несколько звезд «Ливерпуля» и «Сити», а тут столько же наскребли совместными усилиями две команды, так ни разу и не попавшие в створ.

Антигерой Махрез

Наши ожидания — наши проблемы, а в четвертый раз подряд проигрывать «Ливерпулю» Гвардьола не хотел. Осторожность оставалась в воскресенье девизом чемпиона, хотя игра во втором тайме раскрылась. Даже тренеры друг с другом поспорили после предупреждения Агуэро за фол в центре поля. Пеп еще негодовал при попадании мяча в руку ван Дейка, хотя Аткинсон логично зафиксировал нарушение на голландце со стороны Фернандинью. Тут гости и взорвались, но Махрез, качнув защитника после паса Сильвы, пустил мяч мимо дальнего угла.