Осторожный Гвардьола, неудачник Махрез и троевластие в таблице
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не оправдал ожиданий и завершился нулевой ничьей. Теперь таблицу чемпионата Англии этот тандем возглавляет в компании с «Челси».
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не оправдал ожиданий и завершился нулевой ничьей. Теперь таблицу чемпионата Англии этот тандем возглавляет в компании с «Челси».
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Не хотел изменять себе и Клопп, который в понедельник отметит третью годовщину работы на «Энфилде». Его команда, словно опровергая разговоры о возможном спаде, со стартовым свистком включилась на полную мощность. На сколько ее хватило — отдельная тема. Стилистических же сюрпризов заметно не было, если не считать таковым появление на правом фланге обороны не
Если отталкиваться только от этого разговора, можно предположить, что попытка совместить на поле Бернарду Силву и Махреза Пеп устраивала. Возможно, левое крыло атаки «Сити» потеряло в скорости, но в центре португалец смотрелся органично. Главное, после бурного, но не принесшего успеха старта «Ливерпулю» не давали разбежаться. А как только красные сбросили скорости, хозяев все чаще стали накрывать прессингом.
Один раз пробил рядом со штангой Салах, финтом убравший с дороги Стоунса. Еще Менди в площади ворот прервал острую подачу Мане. Вот и все, чем могли похвастаться в первом тайме хозяева. Острожный «Сити», постепенно добившись привычного перевеса во владении мячом, не создал и этого. Зато получил повод для недовольства, когда Мартин Аткинсон не увидел криминала в контакте Ловрена с ногами принявшего мяч в штрафной Агуэро. Но этого ли ждали от игры, которая за 45 минут «порадовала» худшим в сезоне числом ударов? Обычно по три выстрела за тайм набирают по несколько звезд «Ливерпуля» и «Сити», а тут столько же наскребли совместными усилиями две команды, так ни разу и не попавшие в створ.
Наши ожидания — наши проблемы, а в четвертый раз подряд проигрывать «Ливерпулю» Гвардьола не хотел. Осторожность оставалась в воскресенье девизом чемпиона, хотя игра во втором тайме раскрылась. Даже тренеры друг с другом поспорили после предупреждения Агуэро за фол в центре поля. Пеп еще негодовал при попадании мяча в руку ван Дейка, хотя Аткинсон логично зафиксировал нарушение на голландце со стороны Фернандинью. Тут гости и взорвались, но Махрез, качнув защитника после паса Сильвы, пустил мяч мимо дальнего угла.
Клопп убрал с поля Фирмину, понадеявшись на
|Ливерпуль
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Сити
|Юрген Клопп
|Хосеп Гвардьола
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)