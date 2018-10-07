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22:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Наполи» победил «Сассуоло» в восьмом туре чемпионата Италии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Наполи» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Адам Уна (3-я минута) и Лоренцо Инсинье (72).

«Сассуоло» заканчивал матч в меньшинстве: на 87-й минуте прямую красную карточку получил защитник Оливейра да Силва.

«Наполи» с 18 очками занимает второе место в чемпионате. «Сассуоло» с 13 баллами идет восьмым.

Наполи 2:0
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
7.10.2018, 19:00 основной раунд: 8-й тур San Paolo
Главные тренеры
Карло Анчелотти Роберто Де Дзерби
Голы
3′ Адам Унас 11
72′ Лоренцо Инсинье (Э. Хюсай) 24
Составы
Давид Оспина 25
Кевин Малькюи 2
Эльсеид Хюсай 23
82′ Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Петр Зелиньски 20
Марко Рог 30
Дрис Мертенс 14
42′ 56′ Амаду Диавара 42
Маркес Лоурейру Аллан 5
69′ Симоне Верди 9
Хосе Кальехон 7
51′ Адам Унас 11
Лоренцо Инсинье 24
47 Андреа Консильи 87′
2 Барбоза Сантос Марлон
6 Рожериу 87′
21 Поль Лирола
23 Джанджакомо Маньяни
31 Джанмарко Феррари
4 Франческо Маньянелли
9 Филип Джуричич
20 Жереми Бога 45′
68 Мехди Бурабия
27 Кевин-Принс Боатенг 69′
30 Хума Бабакар
73 Мануэль Локателли 45′ 38′
25 Доменико Берарди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
16 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
4 Угловые 4
12 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
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