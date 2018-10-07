«Наполи» победил «Сассуоло» в восьмом туре чемпионата Италии

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Адам Уна (3-я минута) и Лоренцо Инсинье (72).

«Сассуоло» заканчивал матч в меньшинстве: на 87-й минуте прямую красную карточку получил защитник Оливейра да Силва.