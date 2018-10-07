«Наполи» победил «Сассуоло» в восьмом туре чемпионата Италии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Наполи» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Наполи» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Адам Уна (3-я минута) и Лоренцо Инсинье (72).
«Сассуоло» заканчивал матч в меньшинстве: на 87-й минуте прямую красную карточку получил защитник Оливейра да Силва.
«Наполи» с 18 очками занимает второе место в чемпионате. «Сассуоло» с 13 баллами идет восьмым.
|Карло Анчелотти
|Роберто Де Дзерби
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|16
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)