«Севилья» одержала победу над «Сельтой», «Эспаньол» — над «Вильярреалом»

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Севильи» мячи забили полузащитники Пабло Сарабия и нападающий Виссам Бен-Йеддер. Автором единственного гола «Сельты» стал хавбек Софьян Буфаль.

В другом матче 8-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» одержал победу над «Вильярреалом». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.