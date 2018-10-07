Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ1
Лион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья2
Сельта1
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА0
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
19:00
РБ Лейпциг6
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи2
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель2
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо К1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д1
Заря Лг1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:15
Саутгемптон0
Челси3
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо3
Нант0
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан3
Кьево1
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
14:00
Фулхэм1
Арсенал5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов1
Десна3
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа1
Парма3
Футбол. Зарубежный
13:00
Вальядолид1
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей2
Спартак3
Все события
Фоторепортажи
12Дебют Еременко в «Спартаке»
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
22:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» одержала победу над «Сельтой», «Эспаньол» — над «Вильярреалом»

«Севилья» обыграла «Сельту» в матче 8-го тура испанской Примеры.

Наверх

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Севильи» мячи забили полузащитники Пабло Сарабия и нападающий Виссам Бен-Йеддер. Автором единственного гола «Сельты» стал хавбек Софьян Буфаль.

В другом матче 8-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» одержал победу над «Вильярреалом». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Эспаньола» отличились форварды Эрнан Перес и Пабло Пьятти, а также полузащитник Серхи Дардер. Автором единственного мяча «Вильярреала» стал нападающий Карл Токо Экамби.

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Комментатор UFC объяснил, почему Нурмагомедов устроил драку
«Зенит» победил в главном матче десятого тура РПЛ
Головин отдал первую голевую во Франции. Но «Монако» проиграл
Футболисты «Локомотива» в меньшинстве обыграли ЦСКА
Осторожный Гвардьола и неудачник Марез. Матч тура в Англии
Лунев и Ерохин получили травмы и могут не поехать в сборную
«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в матче Эредивизии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь