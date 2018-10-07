«Севилья» одержала победу над «Сельтой», «Эспаньол» — над «Вильярреалом»
«Севилья» обыграла «Сельту» в матче 8-го тура испанской Примеры.
«Севилья» обыграла «Сельту» в матче 8-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Севильи» мячи забили полузащитники Пабло Сарабия и нападающий Виссам
В другом матче 8-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» одержал победу над «Вильярреалом». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE —
В составе «Эспаньола» отличились форварды Эрнан Перес и Пабло Пьятти, а также полузащитник Серхи Дардер. Автором единственного мяча «Вильярреала» стал нападающий Карл Токо Экамби.