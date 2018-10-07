Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Порту» проиграл «Бенфике» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» потерпели поражение от лиссабонской «Бенфики» в выездном матче седьмого тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» потерпели поражение от лиссабонской «Бенфики» в выездном матче седьмого тура чемпионата Португалии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 62-й минуте забил Харис Сеферович.
«Бенфика» заканчивала матч в меньшинстве: на 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Кристиан Лема.
«Бенфика» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. «Порту» с 15 баллами располагается на третьей позиции.
«Порту» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи команд, выступающих в квартете D, пройдут 24 октября в Москве и 6 ноября в Португалии.