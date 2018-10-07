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22:51 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Порту» проиграл «Бенфике» в чемпионате Португалии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» потерпели поражение от лиссабонской «Бенфики» в выездном матче седьмого тура чемпионата Португалии.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 62-й минуте забил Харис Сеферович.

«Бенфика» заканчивала матч в меньшинстве: на 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Кристиан Лема.

«Бенфика» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. «Порту» с 15 баллами располагается на третьей позиции.

«Порту» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи команд, выступающих в квартете D, пройдут 24 октября в Москве и 6 ноября в Португалии.

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