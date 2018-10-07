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7 октября, источник: Чемпионат.com

Терри официально объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Англии Джон Терри официально принял решение завершить игровую карьеру.

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Источник: Reuters

«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильно время для завершения игровой карьеры. Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами», — написал Терри в своём «инстаграме».

Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьёй принял решение отказаться от подписания контракта с красно-белыми. Об этом игрок написал в своём «инстаграме», однако позже он этот пост удалил.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы». Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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