Терри официально объявил о завершении карьеры

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«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильно время для завершения игровой карьеры. Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами», — написал Терри в своём «инстаграме».

Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьёй принял решение отказаться от подписания контракта с красно-белыми. Об этом игрок написал в своём «инстаграме», однако позже он этот пост удалил.