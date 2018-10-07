Терри официально объявил о завершении карьеры
Бывший футболист сборной Англии Джон Терри официально принял решение завершить игровую карьеру.
Бывший футболист сборной Англии Джон Терри официально принял решение завершить игровую карьеру.
«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильно время для завершения игровой карьеры. Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами», — написал Терри в своём «инстаграме».
Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьёй принял решение отказаться от подписания контракта с
Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы». Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.