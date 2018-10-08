Дубль Икарди принес «Интеру» победу над СПАЛом в чемпионате Италии

Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль сделал Мауро Икарди (14-я, 78-я минуты). У хозяев отличился Альберто Палоски (72-я минута), на 18-й минуте пенальти не реализовал Мирко Антенуччи.