Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Футбол. Зарубежный
7.10
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
7.10
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
7.10
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
7.10
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья2
Сельта1
Футбол. Премьер-лига
7.10
ЦСКА0
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
7.10
РБ Лейпциг6
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
7.10
Наполи2
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
7.10
Ливерпуль0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
7.10
Марсель2
Кан0
Футбол. Зарубежный
7.10
Монако1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
7.10
Атлетико1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
7.10
Динамо К1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
7.10
Шахтер Д1
Заря Лг1
Футбол. Премьер-лига
7.10
Зенит2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
7.10
Хоффенхайм1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
7.10
Саутгемптон0
Челси3
Футбол. Зарубежный
7.10
Бордо3
Нант0
Футбол. Зарубежный
7.10
Аталанта0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
7.10
Лацио1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
7.10
Милан3
Кьево1
Футбол. Зарубежный
7.10
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
7.10
Фулхэм1
Арсенал5
Футбол. Премьер-лига
7.10
Ахмат0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
7.10
Львов1
Десна3
Футбол. Зарубежный
7.10
Дженоа1
Парма3
Футбол. Зарубежный
7.10
Вальядолид1
Уэска0
Все события
Фоторепортажи
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
01:44 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Икарди принес «Интеру» победу над СПАЛом в чемпионате Италии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Интер» обыграл СПАЛ в матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль сделал Мауро Икарди (14-я, 78-я минуты). У хозяев отличился Альберто Палоски (72-я минута), на 18-й минуте пенальти не реализовал Мирко Антенуччи.

«Интер» с 16 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице, СПАЛ (9) — 14-й.

СПАЛ 1:2
Первый тайм: 0:1
Интер
7.10.2018, 21:30 основной раунд: 8-й тур Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Леонардо Семпличи Лучано Спаллетти
Голы
72′ Альберто Палоски 43
9 Мауро Икарди (Ш. Врсалько) 14′
9 Мауро Икарди (И. Перишич) 78′
Нереализованные пенальти
18′ М. Антенуччи 7
Составы
Альфред Гомис 1
Йоан Джуру 3
Тиагу Ционек 4
86′ Диас да Силва дал Белу Фелипе 27
84′ Паскуале Скьяттарелла 28
31′ Мануэль Лаццари 29
Мохамед Фарес 93
Андреа Петанья 37
52′ 83′ Симоне Миссироли 6
Габриэле Мончини 11
50′ 79′ Маттиа Валоти 8
86′ Эвертон Луиз 25
66′ Мирко Антенуччи 7
Альберто Палоски 43
1 Самир Ханданович
2 Шиме Врсалько 52′
18 Квадво Асамоа
23 Миранда 80′
37 Милан Шкриньяр
8 Матиас Весино
14 Раджа Наингголан
44 Иван Перишич
20 Борха Валеро 77′
10 Лаутаро Мартинес
9 Мауро Икарди 82′
5 Роберто Гальярдини
11 Кейта Бальде 67′
16 Маттео Политано
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 3
10 Угловые 9
13 Фолы 21
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Она не давала согласия". Подробности скандального дела Роналду
Что испанские СМИ написали о поражении "Реала" от ЦСКА
Хабиба и его друзей спровоцировали. Конор в числе виновных
«Зенит» победил в главном матче десятого тура РПЛ
Головин отдал первую голевую во Франции. Но «Монако» проиграл
Футболисты «Локомотива» в меньшинстве обыграли ЦСКА
Осторожный Гвардьола и неудачник Марез. Матч тура в Англии
Черышев и «Валенсия» отобрали очки у «Барселоны»
Джон Терри объявил о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь