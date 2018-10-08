Дубль Икарди принес «Интеру» победу над СПАЛом в чемпионате Италии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Интер» обыграл СПАЛ в матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Интер» обыграл СПАЛ в матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль сделал Мауро Икарди (14-я, 78-я минуты). У хозяев отличился Альберто Палоски (72-я минута), на 18-й минуте пенальти не реализовал Мирко Антенуччи.
«Интер» с 16 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице, СПАЛ (9) — 14-й.
|Леонардо Семпличи
|Лучано Спаллетти
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|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)