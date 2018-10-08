ПСЖ разгромил «Лион» в матче чемпионата Франции, Мбаппе забил четыре мяча за 13 минут
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» победил «Лион» со счетом 5:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» победил «Лион» со счетом 5:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.
Мячи забили Неймар (9-я минута, с пенальти) и Килиан Мбаппе (61, 66, 69, 74). Команды доигрывали встречу вдесятером — у хозяев на 32-й минуте был удален защитник Преснел Кимпембе, у гостей за две желтые карточки был удален полузащитник Лука Тусар.
ПСЖ одержал победы во всех девяти матчах в нынешнем сезоне и возглавляет турнирную таблицу с 27 очками. «Лион» занимает шестую место, имея в активе 14 очков.
В следующем туре ПСЖ 20 октября примет «Амьен», «Лион» днем ранее дома сыграет с «Нимом».
|Томас Тухель
|Брюно Женезьо
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|8
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|10
|11
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)