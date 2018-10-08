ПСЖ разгромил «Лион» в матче чемпионата Франции, Мбаппе забил четыре мяча за 13 минут

Мячи забили Неймар (9-я минута, с пенальти) и Килиан Мбаппе (61, 66, 69, 74). Команды доигрывали встречу вдесятером — у хозяев на 32-й минуте был удален защитник Преснел Кимпембе, у гостей за две желтые карточки был удален полузащитник Лука Тусар.