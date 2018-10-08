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01:48 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ разгромил «Лион» в матче чемпионата Франции, Мбаппе забил четыре мяча за 13 минут

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» победил «Лион» со счетом 5:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Мячи забили Неймар (9-я минута, с пенальти) и Килиан Мбаппе (61, 66, 69, 74). Команды доигрывали встречу вдесятером — у хозяев на 32-й минуте был удален защитник Преснел Кимпембе, у гостей за две желтые карточки был удален полузащитник Лука Тусар.

ПСЖ одержал победы во всех девяти матчах в нынешнем сезоне и возглавляет турнирную таблицу с 27 очками. «Лион» занимает шестую место, имея в активе 14 очков.

В следующем туре ПСЖ 20 октября примет «Амьен», «Лион» днем ранее дома сыграет с «Нимом».

ПСЖ 5:0
Первый тайм: 1:0
Лион
7.10.2018, 22:00 основной раунд: 9-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Брюно Женезьо
Голы
9′ Неймар 10
61′ Кильян Мбаппе 7
66′ Кильян Мбаппе 7
69′ Кильян Мбаппе 7
74′ Кильян Мбаппе 7
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Тиагу Силва 2
32′ Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Тома Менье 12
Хуан Бернат 14
Кильян Мбаппе 7
38′ Неймар 10
44′ 75′ Марко Верратти 6
Юлиан Дракслер 23
40′ Эдинсон Кавани 9
Тило Керер 4
83′ Анхель Ди Мария 11
Мусса Диаби 27
1 Антони Лопеш
5 Джейсон Денайер
15 Жереми Морель 64′
22 Ферлан Менди
8 Уссем Ауар 59′
11 Мемфис Депай
28 Танги Ндомбеле
29 Люка Тузар 26′ 45+1′
10 Бертран Траоре
4 Рафаэл да Силва 41′
14 Лео Дюбуа
18 Набиль Фекир 7′
27 Максвел Гнали Корне 78′
24 Папе Шейх Диоп
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
8 Удары в створ 6
2 Угловые 10
11 Фолы 16
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
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