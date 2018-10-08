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01:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев и «Валенсия» отобрали очки у «Барселоны». Ничья на «Месталье»

Каталонцы уже в четвертой подряд игре чемпионата остались без победы (1:1).

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Источник: Reuters

«Валенсия» без ритма

Если известно, что в восьмом туре ла лиги встретятся лидер чемпионата и команда, занимающая 12-ю строчку в таблице, вряд ли кто-то с ходу угадает, что речь пойдет об игре «Валенсия» — «Барселона». Однако все так — команда Дениса Черышева лишь неделю назад одержала первую победу в новом розыгрыше примеры (1:0 над «Реал Сосьедад») и пока очень далека от бодрого ритма, так отличавшего ее год назад. Игра с действующим чемпионом — хорошая возможность вернуть себе мотивацию и вспомнить о былых подвигах.

Выезды в Англию

Момент для этого был не самый плохой. Ведь «Барса» — лидер, скорее, вопреки, чем благодаря. В последних трех турах каталонцы набрали всего два очка из девяти возможных и продолжили лидировать только из-за неудачной игры конкурентов. Обе команды на неделе проводили матчи Лиги чемпионов в Англии — сине-гранатовые в среду уверенно обыграли «Тоттенхэм» (4:2), «летучие мыши» на день раньше ограничились скучной нулевой ничьей с «МЮ». 24 часа — таким было преимущество валенсийцев в отдыхе и подготовке к воскресной встрече.

Гол Гарая и травма Гедеша

Вряд ли эти сутки имели такое уж важное значение, но нельзя не признать — в первую четверть часа на поле «Местальи» была только «Валенсия». Счет хозяева открыли уже на второй минуте: навес в штрафную и очередная результативная неловкость Пике — мяч от его спины отскочил на дальнюю штангу, где его в пустой угол внес экс-зенитовец Гарай. Пропущенный мяч ошеломил гостей — «Барса» ошибалась в передачах и позволяла «летучим мышам» хозяйничать у штрафной тер Штегена. Опаснее всего был левый фланг во главе с Гонсалу Гедешем, который раз за разом оставлял не у дел Семеду. Поэтому травма португальца, который покинул поле на 12-й минуте после столкновения с Коутинью, немного выбила валенсийцев из колеи.

Острота от Черышева

Немного, потому что с выходом Черышева вместо Гедеша «Валенсия» потеряла в скорости, но не в остроте. Денис первым же касанием выдал передачу в штрафную, Гамейро пяткой откинул под удар Батшуайи, и бельгиец пробил — точно в руки вратарю. Следом Черышев удачно вступил в отбор, прошел справа, отдал Гамейро, успел уйти налево и открыться под ответную передачу, но выстрел российского полузащитника заблокировал Семеду. Не обходилось у Дениса и без потерь — особенно тяжело ему было обыгрывать Ракитича.

Связка Суарес-Месси

Перерыв пошел гостям на пользу — в начале второго тайма «Барса» на 10−15 минут закрыла «Валенсию» на ее половине поля, провела несколько хороших атак, одна из которых завершилась голом: стенка Месси и Суареса и точный выстрел аргентинца под самую дальнюю штангу. С этой передачей уругваец стал игроком с наибольшим количеством результативных пасов на Месси в матчах ла лиги (27), обойдя Дани Алвеса (26).

Эта хорошая новость так и осталась для «Барсы» и ее ударной связки единственной — «Валенсия» с Черышевым не позволили ей развить успех, но и сами не смогли настоять на своем. Боевая ничья, очередная очковая потеря каталонцев (которая отняла у них лидерство и вручила его «Севилье»), и продолжение безвыигрышной домашней серии «летучих мышей» (4 ничьи в 4 матчах примеры).

Фавориты сыпятся, ла лига становится все менее скучной. Вамос!

Валенсия 1:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
7.10.2018, 21:45 основной раунд: 8-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Эрнесто Вальверде
Голы
2′ Эсекиэль Гарай 24
10 Лионель Месси (Л. Суарес) 23′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Кристиано Пиччини 21
Хосе Гайя 14
Габриэл Паулиста 5
Эсекиэль Гарай 24
43′ Карлос Солер 8
58′ Даниэль Парехо 10
Миши Батшуайи 23
12′ Гонсалу Гедеш 7
Денис Черышев 11
79′ Жоффре Кондогбья 6
Франсис Кокелен 17
67′ Кевин Гамейро 9
Морено Родриго 19
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
24 Томас Фермален
4 Иван Ракитич
9 Луис Суарес 41′
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
8 Артур 88′
12 Рафинья
7 Филиппе Коутинью 84′ 58′
11 Усман Дембеле
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
5 Угловые 2
11 Фолы 6
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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