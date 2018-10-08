Черышев и «Валенсия» отобрали очки у «Барселоны». Ничья на «Месталье»

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«Валенсия» без ритма

Если известно, что в восьмом туре ла лиги встретятся лидер чемпионата и команда, занимающая 12-ю строчку в таблице, вряд ли кто-то с ходу угадает, что речь пойдет об игре «Валенсия» — «Барселона». Однако все так — команда Дениса Черышева лишь неделю назад одержала первую победу в новом розыгрыше примеры (1:0 над «Реал Сосьедад») и пока очень далека от бодрого ритма, так отличавшего ее год назад. Игра с действующим чемпионом — хорошая возможность вернуть себе мотивацию и вспомнить о былых подвигах.

Выезды в Англию

Момент для этого был не самый плохой. Ведь «Барса» — лидер, скорее, вопреки, чем благодаря. В последних трех турах каталонцы набрали всего два очка из девяти возможных и продолжили лидировать только из-за неудачной игры конкурентов. Обе команды на неделе проводили матчи Лиги чемпионов в Англии — сине-гранатовые в среду уверенно обыграли «Тоттенхэм» (4:2), «летучие мыши» на день раньше ограничились скучной нулевой ничьей с «МЮ». 24 часа — таким было преимущество валенсийцев в отдыхе и подготовке к воскресной встрече.

Гол Гарая и травма Гедеша

Вряд ли эти сутки имели такое уж важное значение, но нельзя не признать — в первую четверть часа на поле «Местальи» была только «Валенсия». Счет хозяева открыли уже на второй минуте: навес в штрафную и очередная результативная неловкость Пике — мяч от его спины отскочил на дальнюю штангу, где его в пустой угол внес экс-зенитовец Гарай. Пропущенный мяч ошеломил гостей — «Барса» ошибалась в передачах и позволяла «летучим мышам» хозяйничать у штрафной тер Штегена. Опаснее всего был левый фланг во главе с Гонсалу Гедешем, который раз за разом оставлял не у дел Семеду. Поэтому травма португальца, который покинул поле на 12-й минуте после столкновения с Коутинью, немного выбила валенсийцев из колеи.

Острота от Черышева

Немного, потому что с выходом Черышева вместо Гедеша «Валенсия» потеряла в скорости, но не в остроте. Денис первым же касанием выдал передачу в штрафную, Гамейро пяткой откинул под удар Батшуайи, и бельгиец пробил — точно в руки вратарю. Следом Черышев удачно вступил в отбор, прошел справа, отдал Гамейро, успел уйти налево и открыться под ответную передачу, но выстрел российского полузащитника заблокировал Семеду. Не обходилось у Дениса и без потерь — особенно тяжело ему было обыгрывать Ракитича.

Связка Суарес-Месси

Перерыв пошел гостям на пользу — в начале второго тайма «Барса» на 10−15 минут закрыла «Валенсию» на ее половине поля, провела несколько хороших атак, одна из которых завершилась голом: стенка Месси и Суареса и точный выстрел аргентинца под самую дальнюю штангу. С этой передачей уругваец стал игроком с наибольшим количеством результативных пасов на Месси в матчах ла лиги (27), обойдя Дани Алвеса (26).

Эта хорошая новость так и осталась для «Барсы» и ее ударной связки единственной — «Валенсия» с Черышевым не позволили ей развить успех, но и сами не смогли настоять на своем. Боевая ничья, очередная очковая потеря каталонцев (которая отняла у них лидерство и вручила его «Севилье»), и продолжение безвыигрышной домашней серии «летучих мышей» (4 ничьи в 4 матчах примеры).