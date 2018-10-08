Черышев и «Валенсия» отобрали очки у «Барселоны». Ничья на «Месталье»
Каталонцы уже в четвертой подряд игре чемпионата остались без победы (1:1).
Каталонцы уже в четвертой подряд игре чемпионата остались без победы (1:1).
Если известно, что в восьмом туре ла лиги встретятся лидер чемпионата и команда, занимающая 12-ю строчку в таблице, вряд ли
Момент для этого был не самый плохой. Ведь «Барса» — лидер, скорее, вопреки, чем благодаря. В последних трех турах каталонцы набрали всего два очка из девяти возможных и продолжили лидировать только
Вряд ли эти сутки имели такое уж важное значение, но нельзя не признать — в первую четверть часа на поле «Местальи» была только «Валенсия». Счет хозяева открыли уже на второй минуте: навес в штрафную и очередная результативная неловкость Пике — мяч от его спины отскочил на дальнюю штангу, где его в пустой угол внес
Немного, потому что с выходом Черышева вместо Гедеша «Валенсия» потеряла в скорости, но не в остроте. Денис первым же касанием выдал передачу в штрафную, Гамейро пяткой откинул под удар Батшуайи, и бельгиец пробил — точно в руки вратарю. Следом Черышев удачно вступил в отбор, прошел справа, отдал Гамейро, успел уйти налево и открыться под ответную передачу, но выстрел российского полузащитника заблокировал Семеду. Не обходилось у Дениса и без потерь — особенно тяжело ему было обыгрывать Ракитича.
Перерыв пошел гостям на пользу — в начале второго тайма «Барса» на 10−15 минут закрыла «Валенсию» на ее половине поля, провела несколько хороших атак, одна из которых завершилась голом: стенка Месси и Суареса и точный выстрел аргентинца под самую дальнюю штангу. С этой передачей уругваец стал игроком с наибольшим количеством результативных пасов на Месси в матчах ла лиги (27), обойдя Дани Алвеса (26).
Эта хорошая новость так и осталась для «Барсы» и ее ударной связки единственной — «Валенсия» с Черышевым не позволили ей развить успех, но и сами не смогли настоять на своем. Боевая ничья, очередная очковая потеря каталонцев (которая отняла у них лидерство и вручила его «Севилье»), и продолжение безвыигрышной домашней серии «летучих мышей» (4 ничьи в 4 матчах примеры).
Фавориты сыпятся, ла лига становится все менее скучной. Вамос!
|Марселино Гарсия Тораль
|Эрнесто Вальверде
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)