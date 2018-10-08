Н. Галлахер: «Манчестер Юнайтед» ужасен, Моуринью отлично справляется с работой

Источник: AFP 2018

«Этот невероятный «Манчестер Юнайтед», считаю, что Жозе отлично справляется со своей работой в клубе! Их выступления ужасны. В команде нет ни одного игрока, показывающего хорошую игру. Видеть такое очень приятно.

Читайте также Моуринью стал рекордсменом «МЮ» по проценту одержанных побед

На нынешних фанов «МЮ» тоже смотрю не без удовольствия. Потому что я вспоминаю, как на протяжении 30 лет они вывешивали эти баннеры с издёвками, что «Сити» не может выиграть трофей. Каждый день, когда этот клуб переживает очередные неприятности — прекрасен. Они долго издевались над «Ливерпулем», который теперь является гораздо большим претендентом на титул, чем они. Теперь они в смятении, это здорово.