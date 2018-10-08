Н. Галлахер: «Манчестер Юнайтед» ужасен, Моуринью отлично справляется с работой
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«Этот невероятный «Манчестер Юнайтед», считаю, что Жозе отлично справляется со своей работой в клубе! Их выступления ужасны. В команде нет ни одного игрока, показывающего хорошую игру. Видеть такое очень приятно.
На нынешних фанов «МЮ» тоже смотрю не без удовольствия. Потому что я вспоминаю, как на протяжении 30 лет они вывешивали эти баннеры с издёвками, что «Сити» не может выиграть трофей. Каждый день, когда этот клуб переживает очередные неприятности — прекрасен. Они долго издевались над «Ливерпулем», который теперь является гораздо большим претендентом на титул, чем они. Теперь они в смятении, это здорово.
Сейчас они только барахтаются и пытаются удержаться на плаву. У них нет никакого плана. Единственный фактор, удерживающий Моуринью на работе в клубе — то, что его просто некем заменить. Зинедин Зидан? Он не говорит
Ещё одна их проблема — то, как они тратят деньги. «Сити» тратится на Бернардо Силву, Лероя Сане, Стерлинга, Стоунза, Уокера, которые хоть и стоили дорого, но их игра оправдывает их цену. «Юнайтед» же просто скупает дорогих игроков, не имея при этом никакого конкретного плана", — цитирует музыканта FourFourTwo.