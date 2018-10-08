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16:11 (мск), источник: Vesti.kz

Четвертый «сухарь» «Кайрата» и двоевластие в голах, или что нужно знать о 29-м туре КПЛ

Алматинцы потерпели шестое поражение в премьер-лиге.

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В 29-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Кайрат» в четвертый раз проиграл с «сухим» счетом, передает корреспондент Vesti.kz.

—  В минувшем туре алматинцы проиграли «Ордабасы» — 0:2. Это поражение для них стало шестым в КПЛ. Ранее они «сухарь» выдавали в играх с «Тоболом» — 0:1 (десятый тур), «Акжайыком» — 0:1 (25-й тур) и «Жетысу» — 0:1 (26-й тур).

— Этим самым кайратовцы позволили «Астане» не только оторваться на десять очков в таблице, но и сравняться по забитым голам. Теперь на счету каждой из команд по 57 мячей. Самые «беззубые» атаки у «Кызыл-Жар СК» и «Шахтера» — по 23 точных удара.

— Кроме того, оборона столичного клуба осталась самой надежной в премьер-лиге, в ее пассиве всего 15 пропущенных мячей. Обладателем «дырявой» защиты является «Атырау» (44).

— Вдобавок «Астана» не проигрывает 15 игр подряд, в пассиве северян только два поражения: от «Шахтера» — 0:1 (восьмой тур) и «Акжайыка» — 0:3 (перенесенный матч 22-го тура).

— В туре было зафиксировано три ничейных результата при трех победах, две из которых одержали гостевые команды — «Иртыш» и «Астана».

— «Кайсар» сохранил статус самой компромиссной команды чемпионата, в ее активе больше всего ничьих — 12.

— «Иртыш» благодаря второй победе подряд поднялся с последнего, 12-го места на десятое при 16 поражениях в пассиве. Больше павлодарского клуба никто пока не проигрывал.

— Самая высокая посещаемость оказалась на матче «Актобе» — «Астана» (11 000 болельщиков), самая низкая посещаемость пришлась на встречу «Акжайык» — «Кызыл-Жар СК» (800).

— В споре бомбардиров лидерство сохранил полузащитник «Актобе» Маркос Пиззелли (18 голов), за ним расположились игроки «Кайрата» Адеринсола Эсеола (16) и Исаэль Барбоза (12).

В 30-м туре сыграют: 20 октября (суббота) «Астана» — «Ордабасы», 21 октября (воскресенье) «Иртыш» — «Кайсар», «Атырау» — «Акжайык», «Шахтер» — «Актобе», «Кайрат» — «Тобол», «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу».

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