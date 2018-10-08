Такой голевой засухи в «Реале» не было 30 лет. Что Лопетеги делает не так?

Источник: Reuters

Четыре подряд матча без побед с общим счётом 0:5. За последние две недели «Реал» проиграл «Алавесу», ЦСКА, не смог выиграть домашнее дерби с «Атлетико» и разгромно влетел «Севилье». Такой длинной голевой засухи — семь часов — в испанской столице не видели с 1985 года.

Главный тренер Хулен Лопетеги уверяет, что голы придут, а футболисты ни в чем не виноваты. Но даже если принять невезение при реализации моментов за фактор, он не может быть единственным. В чем ключевые проблемы сегодняшнего «Реала»?

Лопетеги не обладает достаточным авторитетом

В «Мадриде» собраны лучшие игроки мира, на протяжении трех лет подряд бравшие Лигу чемпионов. Для такой команды вопрос мотивации стоит очень остро. Еще в прошлом году было заметно, что на еврокубковые игры футболисты «Реала» выходят с большим желанием, чем на матчи внутреннего чемпионата. Ситуация не изменилась в лучшую сторону с приходом Лопетеги.

Предполагалось, что новый тренер будет делать ставку на молодежь, с которой он хорошо знаком по работе в сборной Испании. Но после восьми туров Дани Себальос, Мариано, Винисиус, Альваро Одриосола и Маркос Льоренте получили какие-то крохи игрового времени. Тео Эрнандес, Хесус Вальехо их не получили вовсе. Из всей плеяды еще голодных до игры и титулов игроков достаточно времени на поле получает разве что Марко Асенсио, но и он пока не выглядит встроенным в общий механизм. В остальном в основе все те же.

Зидан, которого игроки заочно уважали за его легендарную карьеру, мог себе позволить посадить в запас Криштиану Роналду. Но даже француз, объясняя решение покинуть «Мадрид», пояснил, что слишком сблизился с игроками и не может от них требовать большего. Похоже, что Лопетеги принял эту ситуацию сразу. «Старики» еле волочат ноги по полю, но все равно выходят в стартовом составе. Команда едет в Виторию на матч с «Алавесом» чуть ли не проездом, не беря лишнего времени на адаптацию на месте. Так это капитан управляет кораблем или корабль — капитаном?

Тяжелое наследие Зидана

Возвращаемся к последнему разговору Зидана в роли главного тренера «Мадрида». Три выигранных финала Лиги чемпионов не должны застилать глаза розовой пеленой. Пять месяцев назад у него была команда, уступившая «Барселоне» в 17 очков и приехавшая к финишу чемпионата третьей. Француз практически прямым текстом говорил: нужна перестройка, но лично он ее проводить не готов.

В теории Флорентино Перес подобрал правильную кандидатуру. Если вам нужен испанский специалист, готовый проводить омоложение звездного состава, то варианта лучше Лопетеги не найти.

Но это не гарантирует, что перестройка будет происходить быстро и безболезненно. Вот уже несколько лет «Мадрид» играет одним и тем же составом. Давайте вспомним, кого покупал мадридский клуб за последние четыре (!) года:

Данило, Альваро Мората — не прижились и быстро ушли в другие команды;

Матео Ковачич, Кико Касилья, Хесус Вальехо, Тео Эрнандес, Дани Себальос — не пробились в основу, так и остались на третьих ролях;

Винисиус Джуниор, Альваро Одриосола, Мариано Диас — новое поколение тех, кто будет пытаться пробиться в основу;

Марко Асенсио, Лукас Васкес — два самых близко подобравшихся к основе футболистов, но тоже там так пока и не закрепившиеся;

Тибо Куртуа — реальное усиление позиции, которая не нуждалась в усилении.

И это все. За четыре года у «Мадрида» одно реальное усиление в основной состав команды — Марко Асенсио.

На всякий случай, уточним: Зидана в чем-то винить бессмысленно. Его команда выполняла поставленные задачи. Ритм современного топ-футбола таков, что задумываться о будущем просто некогда.

Травмы и неготовность лидеров

Официально лучший игрок планеты не уехал из мадридского «Реала», а остался в команде — это Лука Модрич. Хорватский полузащитник провел длинный клубный сезон, после чего тащил на себе сборную Хорватии вплоть до финала. Лопетеги дал игроку дополнительный отдых, но похоже, недостаточный для восстановления — в «Реал» Модрич вернулся физически неготовым к 90 минутам игры.

Гарет Бэйл успел за пару месяцев с начала сезона травмироваться несколько раз. Когда мы говорили о том, кто станет следующим лидером «Мадрида», то делали специальную оговорку: им может стать валлиец, если здоровье позволит. Не позволяет. Бэйл фантастически одаренный футболист, чье мастерство во многом завязано на физической подготовке, но его организм категорически не справляется с нагрузками. Для него совершенно нормально пропускать по 2−4 месяца за сезон. А это самый бьющий сейчас в «Реале» игрок.

Когда у Лопетеги выпадают одновременно Бэйл и Иско, возникает проблема с общекомандной нацеленностью на ворота. В составе слишком много игроков, привыкших подносить снаряды, а не тратить их — такое мы могли наблюдать в сборной Испании на прошедшем чемпионате мира, и ведь подготовкой той команды также занимался Лопетеги. Сейчас игроки «Реала» наносят по 16.4 удара за матч — это на два удара меньше, чем в прошлом сезоне. За последнее десятилетие «Мадрид» никому не уступал первенство по данному показателю, сейчас уступает «Барселоне» и идет почти вровень с «Эспаньолом».

Разумеется, после ухода Роналду статистические показатели по ударам должны были упасть, но тут важен не исполнитель (пусть и лучший в мире), а общая система игры в нападении. Карим Бензема за девять лет в испанской столице превратился в самого подыгрывающего центрфорварда на планете, но кому подыгрывать, если на поле уже нет ни Роналду, ни Бэйла? Как только на поле выходит молодой Мариано, игра «Реала» преображается, но у Лопетеги пока не хватает духу выпускать его с первых минут.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlXWumyFczG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T07:38:58+00:00">18 Июл 2018 в 12:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фактор Роналду сейчас вообще не стоит переоценивать — не забывайте, при Зидане каждую осень португалец проводил в состоянии игрового анабиоза и берег силы на плей-офф Лиги чемпионов. Тогда он действительно был незаменимым игроком, но на старте сезона его вклад в результаты команды был довольно скромным, и негатив (большое количество самостоятельно загубленных моментов при возможности интереснее продлить атаку, пассивность при игре без мяча, штрафные удары в молоко) часто компенсировал позитив. Выбывший из-за травмы Марсело — не менее важная фигура для атакующих действий «Мадрида», чем Бэйл.

В свое время и Роналду отмечал, что львиная доля его мячей рождалась благодаря умению бразильца пройти по флангу, собрать на себя соперников и выдать на партнера правильную передачу. Без Марсело атакующий потенциал «Реала» снижался всегда, и самое главное, что ему нет прямой замены. Когда Марсело нет, на поле выходит Начо, лучше всего играющий на позиции центрального защитника. Ни о каком восполнении функций речи не идет.

Когда же все это кончится?

На самом деле, «Мадриду» может полегчать сразу после перерыва на игры сборных.

Кто-то долечит травмы, кто-то получит дополнительную пару недель на набор игровых кондиций. Уволить Лопетеги сейчас было бы чем-то немыслимым, и тренера в какой-то мере защищает способ его назначения. Представьте, каким идиотом будет выглядеть Флорентино Перес, если так быстро откажется от услуг тренера, которого он отнял у сборной Испании.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bn13BDAhyDf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bn13BDAhyDf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bn13BDAhyDf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-17T21:01:06+00:00">17 Сен 2018 в 2:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.