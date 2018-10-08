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15:59 (мск), источник: Sport24

Такой голевой засухи в «Реале» не было 30 лет. Что Лопетеги делает не так?

Станислав Рынкевич — о кризисе «Мадрида».

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Источник: Reuters

Четыре подряд матча без побед с общим счётом 0:5. За последние две недели «Реал» проиграл «Алавесу», ЦСКА, не смог выиграть домашнее дерби с «Атлетико» и разгромно влетел «Севилье». Такой длинной голевой засухи — семь часов — в испанской столице не видели с 1985 года.

Главный тренер Хулен Лопетеги уверяет, что голы придут, а футболисты ни в чем не виноваты. Но даже если принять невезение при реализации моментов за фактор, он не может быть единственным. В чем ключевые проблемы сегодняшнего «Реала»?

Лопетеги не обладает достаточным авторитетом

В «Мадриде» собраны лучшие игроки мира, на протяжении трех лет подряд бравшие Лигу чемпионов. Для такой команды вопрос мотивации стоит очень остро. Еще в прошлом году было заметно, что на еврокубковые игры футболисты «Реала» выходят с большим желанием, чем на матчи внутреннего чемпионата. Ситуация не изменилась в лучшую сторону с приходом Лопетеги.

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Предполагалось, что новый тренер будет делать ставку на молодежь, с которой он хорошо знаком по работе в сборной Испании. Но после восьми туров Дани Себальос, Мариано, Винисиус, Альваро Одриосола и Маркос Льоренте получили какие-то крохи игрового времени. Тео Эрнандес, Хесус Вальехо их не получили вовсе. Из всей плеяды еще голодных до игры и титулов игроков достаточно времени на поле получает разве что Марко Асенсио, но и он пока не выглядит встроенным в общий механизм. В остальном в основе все те же.

Зидан, которого игроки заочно уважали за его легендарную карьеру, мог себе позволить посадить в запас Криштиану Роналду. Но даже француз, объясняя решение покинуть «Мадрид», пояснил, что слишком сблизился с игроками и не может от них требовать большего. Похоже, что Лопетеги принял эту ситуацию сразу. «Старики» еле волочат ноги по полю, но все равно выходят в стартовом составе. Команда едет в Виторию на матч с «Алавесом» чуть ли не проездом, не беря лишнего времени на адаптацию на месте. Так это капитан управляет кораблем или корабль — капитаном?

Тяжелое наследие Зидана

Возвращаемся к последнему разговору Зидана в роли главного тренера «Мадрида». Три выигранных финала Лиги чемпионов не должны застилать глаза розовой пеленой. Пять месяцев назад у него была команда, уступившая «Барселоне» в 17 очков и приехавшая к финишу чемпионата третьей. Француз практически прямым текстом говорил: нужна перестройка, но лично он ее проводить не готов.

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В теории Флорентино Перес подобрал правильную кандидатуру. Если вам нужен испанский специалист, готовый проводить омоложение звездного состава, то варианта лучше Лопетеги не найти.

Но это не гарантирует, что перестройка будет происходить быстро и безболезненно. Вот уже несколько лет «Мадрид» играет одним и тем же составом. Давайте вспомним, кого покупал мадридский клуб за последние четыре (!) года:

  • Данило, Альваро Мората — не прижились и быстро ушли в другие команды;
  • Матео Ковачич, Кико Касилья, Хесус Вальехо, Тео Эрнандес, Дани Себальос — не пробились в основу, так и остались на третьих ролях;
  • Винисиус Джуниор, Альваро Одриосола, Мариано Диас — новое поколение тех, кто будет пытаться пробиться в основу;
  • Марко Асенсио, Лукас Васкес — два самых близко подобравшихся к основе футболистов, но тоже там так пока и не закрепившиеся;
  • Тибо Куртуа — реальное усиление позиции, которая не нуждалась в усилении.

И это все. За четыре года у «Мадрида» одно реальное усиление в основной состав команды — Марко Асенсио.

На всякий случай, уточним: Зидана в чем-то винить бессмысленно. Его команда выполняла поставленные задачи. Ритм современного топ-футбола таков, что задумываться о будущем просто некогда.

Травмы и неготовность лидеров

Официально лучший игрок планеты не уехал из мадридского «Реала», а остался в команде — это Лука Модрич. Хорватский полузащитник провел длинный клубный сезон, после чего тащил на себе сборную Хорватии вплоть до финала. Лопетеги дал игроку дополнительный отдых, но похоже, недостаточный для восстановления — в «Реал» Модрич вернулся физически неготовым к 90 минутам игры.

Гарет Бэйл успел за пару месяцев с начала сезона травмироваться несколько раз. Когда мы говорили о том, кто станет следующим лидером «Мадрида», то делали специальную оговорку: им может стать валлиец, если здоровье позволит. Не позволяет. Бэйл фантастически одаренный футболист, чье мастерство во многом завязано на физической подготовке, но его организм категорически не справляется с нагрузками. Для него совершенно нормально пропускать по 2−4 месяца за сезон. А это самый бьющий сейчас в «Реале» игрок.

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Когда у Лопетеги выпадают одновременно Бэйл и Иско, возникает проблема с общекомандной нацеленностью на ворота. В составе слишком много игроков, привыкших подносить снаряды, а не тратить их — такое мы могли наблюдать в сборной Испании на прошедшем чемпионате мира, и ведь подготовкой той команды также занимался Лопетеги. Сейчас игроки «Реала» наносят по 16.4 удара за матч — это на два удара меньше, чем в прошлом сезоне. За последнее десятилетие «Мадрид» никому не уступал первенство по данному показателю, сейчас уступает «Барселоне» и идет почти вровень с «Эспаньолом».

Разумеется, после ухода Роналду статистические показатели по ударам должны были упасть, но тут важен не исполнитель (пусть и лучший в мире), а общая система игры в нападении. Карим Бензема за девять лет в испанской столице превратился в самого подыгрывающего центрфорварда на планете, но кому подыгрывать, если на поле уже нет ни Роналду, ни Бэйла? Как только на поле выходит молодой Мариано, игра «Реала» преображается, но у Лопетеги пока не хватает духу выпускать его с первых минут.

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Фактор Роналду сейчас вообще не стоит переоценивать — не забывайте, при Зидане каждую осень португалец проводил в состоянии игрового анабиоза и берег силы на плей-офф Лиги чемпионов. Тогда он действительно был незаменимым игроком, но на старте сезона его вклад в результаты команды был довольно скромным, и негатив (большое количество самостоятельно загубленных моментов при возможности интереснее продлить атаку, пассивность при игре без мяча, штрафные удары в молоко) часто компенсировал позитив. Выбывший из-за травмы Марсело — не менее важная фигура для атакующих действий «Мадрида», чем Бэйл.

В свое время и Роналду отмечал, что львиная доля его мячей рождалась благодаря умению бразильца пройти по флангу, собрать на себя соперников и выдать на партнера правильную передачу. Без Марсело атакующий потенциал «Реала» снижался всегда, и самое главное, что ему нет прямой замены. Когда Марсело нет, на поле выходит Начо, лучше всего играющий на позиции центрального защитника. Ни о каком восполнении функций речи не идет.

Когда же все это кончится?

На самом деле, «Мадриду» может полегчать сразу после перерыва на игры сборных.

Кто-то долечит травмы, кто-то получит дополнительную пару недель на набор игровых кондиций. Уволить Лопетеги сейчас было бы чем-то немыслимым, и тренера в какой-то мере защищает способ его назначения. Представьте, каким идиотом будет выглядеть Флорентино Перес, если так быстро откажется от услуг тренера, которого он отнял у сборной Испании.

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Футболисты тоже не поддержат подобное решение — раздевалка на стороне Лопетеги, но отчасти в этом кроется и суть проблемы. Судя по словам ветеранов «Реала», тренер им нравится, он для них комфортен. Стремясь сохранить их расположение, Лопетеги будет тормозить любые реформы, хоть кадровые, хоть тактические. А без них это будет все тот же старый багаж, просто с новой этикеткой.

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