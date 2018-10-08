Такой голевой засухи в «Реале» не было 30 лет. Что Лопетеги делает не так?
Станислав Рынкевич — о кризисе «Мадрида».
Станислав Рынкевич — о кризисе «Мадрида».
Четыре подряд матча без побед с общим счётом 0:5. За последние две недели «Реал» проиграл «Алавесу», ЦСКА, не смог выиграть домашнее дерби с «Атлетико» и разгромно влетел «Севилье». Такой длинной голевой засухи — семь часов — в испанской столице не видели с 1985 года.
Главный тренер Хулен Лопетеги уверяет, что голы придут, а футболисты ни в чем не виноваты. Но даже если принять невезение при реализации моментов за фактор, он не может быть единственным. В чем ключевые проблемы сегодняшнего «Реала»?
В «Мадриде» собраны лучшие игроки мира, на протяжении трех лет подряд бравшие Лигу чемпионов. Для такой команды вопрос мотивации стоит очень остро. Еще в прошлом году было заметно, что на еврокубковые игры футболисты «Реала» выходят с большим желанием, чем на матчи внутреннего чемпионата. Ситуация не изменилась в лучшую сторону с приходом Лопетеги.
Предполагалось, что новый тренер будет делать ставку на молодежь, с которой он хорошо знаком по работе в сборной Испании. Но после восьми туров Дани Себальос, Мариано, Винисиус, Альваро Одриосола и Маркос Льоренте получили
Зидан, которого игроки заочно уважали за его легендарную карьеру, мог себе позволить посадить в запас Криштиану Роналду. Но даже француз, объясняя решение покинуть «Мадрид», пояснил, что слишком сблизился с игроками и не может от них требовать большего. Похоже, что Лопетеги принял эту ситуацию сразу. «Старики» еле волочат ноги по полю, но все равно выходят в стартовом составе. Команда едет в Виторию на матч с «Алавесом» чуть ли не проездом, не беря лишнего времени на адаптацию на месте. Так это капитан управляет кораблем или корабль — капитаном?
Возвращаемся к последнему разговору Зидана в роли главного тренера «Мадрида». Три выигранных финала Лиги чемпионов не должны застилать глаза розовой пеленой. Пять месяцев назад у него была команда, уступившая «Барселоне» в 17 очков и приехавшая к финишу чемпионата третьей. Француз практически прямым текстом говорил: нужна перестройка, но лично он ее проводить не готов.
Но это не гарантирует, что перестройка будет происходить быстро и безболезненно. Вот уже несколько лет «Мадрид» играет одним и тем же составом. Давайте вспомним, кого покупал мадридский клуб за последние четыре (!) года:
И это все. За четыре года у «Мадрида» одно реальное усиление в основной состав команды — Марко Асенсио.
На всякий случай, уточним: Зидана в
Официально лучший игрок планеты не уехал из мадридского «Реала», а остался в команде — это Лука Модрич. Хорватский полузащитник провел длинный клубный сезон, после чего тащил на себе сборную Хорватии вплоть до финала. Лопетеги дал игроку дополнительный отдых, но похоже, недостаточный для восстановления — в «Реал» Модрич вернулся физически неготовым к 90 минутам игры.
Гарет Бэйл успел за пару месяцев с начала сезона травмироваться несколько раз. Когда мы говорили о том, кто станет следующим лидером «Мадрида», то делали специальную оговорку: им может стать валлиец, если здоровье позволит. Не позволяет. Бэйл фантастически одаренный футболист, чье мастерство во многом завязано на физической подготовке, но его организм категорически не справляется с нагрузками. Для него совершенно нормально пропускать по 2−4 месяца за сезон. А это самый бьющий сейчас в «Реале» игрок.
Когда у Лопетеги выпадают одновременно Бэйл и Иско, возникает проблема с общекомандной нацеленностью на ворота. В составе слишком много игроков, привыкших подносить снаряды, а не тратить их — такое мы могли наблюдать в сборной Испании на прошедшем чемпионате мира, и ведь подготовкой той команды также занимался Лопетеги. Сейчас игроки «Реала» наносят по 16.4 удара за матч — это на два удара меньше, чем в прошлом сезоне. За последнее десятилетие «Мадрид» никому не уступал первенство по данному показателю, сейчас уступает «Барселоне» и идет почти вровень с «Эспаньолом».
Разумеется, после ухода Роналду статистические показатели по ударам должны были упасть, но тут важен не исполнитель (пусть и лучший в мире), а общая система игры в нападении. Карим Бензема за девять лет в испанской столице превратился в самого подыгрывающего центрфорварда на планете, но кому подыгрывать, если на поле уже нет ни Роналду, ни Бэйла? Как только на поле выходит молодой Мариано, игра «Реала» преображается, но у Лопетеги пока не хватает духу выпускать его с первых минут.
Фактор Роналду сейчас вообще не стоит переоценивать — не забывайте, при Зидане каждую осень португалец проводил в состоянии игрового анабиоза и берег силы на
В свое время и Роналду отмечал, что львиная доля его мячей рождалась благодаря умению бразильца пройти по флангу, собрать на себя соперников и выдать на партнера правильную передачу. Без Марсело атакующий потенциал «Реала» снижался всегда, и самое главное, что ему нет прямой замены. Когда Марсело нет, на поле выходит Начо, лучше всего играющий на позиции центрального защитника. Ни о каком восполнении функций речи не идет.
Футболисты тоже не поддержат подобное решение — раздевалка на стороне Лопетеги, но отчасти в этом кроется и суть проблемы. Судя по словам ветеранов «Реала», тренер им нравится, он для них комфортен. Стремясь сохранить их расположение, Лопетеги будет тормозить любые реформы, хоть кадровые, хоть тактические. А без них это будет все тот же старый багаж, просто с новой этикеткой.