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19:59 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Головин не читает в СМИ, что пишут о его игре в «Монако»

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что не обращает внимания на информацию в прессе о его игре за «Монако». Об этом он сообщил журналистам.

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Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Россиянин пропустил начало сезона из-за полученной в августе травмы лодыжки.

«Первое время заходил и читал информацию в прессе о том, что пишут о моей игре в “Монако”, сейчас уже нет. Если читаешь, то лучше не обращать внимания на хорошее, а когда плохо, то лучше не читать и не расстраиваться, а просто делать свою работу», — сказал Головин.

«Сложно сказать о первых впечатлениях от чемпионата Франции, так как получил травму и практически все свободное время тратил на восстановление. Почти нигде не был и только ездил восстанавливаться на базу. Пока все нравится, все хорошо, но из-за травмы ничего толком сказать не могу», — добавил Головин.

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