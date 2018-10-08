Футболист сборной России Головин не читает в СМИ, что пишут о его игре в «Монако»

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Россиянин пропустил начало сезона из-за полученной в августе травмы лодыжки.

«Первое время заходил и читал информацию в прессе о том, что пишут о моей игре в “Монако”, сейчас уже нет. Если читаешь, то лучше не обращать внимания на хорошее, а когда плохо, то лучше не читать и не расстраиваться, а просто делать свою работу», — сказал Головин.