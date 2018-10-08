Мбаппе, Доннарумма и Клайверт-младший — претенденты на первый в истории Копа Трофи
Журнал France Football опубликовал пятерку десятку номинантов на Копа Трофи.
Журнал France Football опубликовал пятерку десятку номинантов на Копа Трофи.
Данная награда для игроков не старше 21 года будет вручена впервые в истории.
На первый Копа Трофи претендуют:
Уссем Ауар (Франция, «Лион»).
Трент
Патрик Кутроне (Италия, «Милан»).
Рицу Доан (Япония, «Гронинген»).
Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»).
Амаду Айдара (Мали, «Зальцбург»).
Джастин Клайверт (Голландия, «Рома»).
Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
Кристиан Пулишич (США, «Боруссия» Д).
Родригу (Бразилия, «Сантос»).
Награда победителю будет вручена 3 декабря, вместе с «Золотым мячом» лучшему футболисту года и первым в истории «Золотым мячом» для женщин.