Сборная Европы с Месси, но без Криштиану Роналду
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.
В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.
В сборную сентября вошли (4−3−3): Облак («Атлетико», 5 голосов); Менье («ПСЖ», 6), Жоау Канселу («Ювентус», 5), Бонуччи («Ювентус», 7), ван Дейк («Ливерпуль», 8); Азар («Челси», 13), Ройс («Боруссия» Д, 4), Сильва («Манчестер Сити», 4); Андре Силва («Севилья», 9), Пентек («Дженоа», 8), Месси («Барселона», 7).
Вариант «СЭ» выглядит так (3−4−3): Щенсны («Ювентус»); ван Дейк, Кьеллини («Ювентус»), Отаменди («Манчестер Сити»); Андре Силва, Банега («Севилья»), Неймар («ПСЖ»), Азар; Месси, Пентек, Криштиану Роналду («Ювентус»).
Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:
вратари: Куртуа («Реал»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Бюрки («Боруссия» Д);.
защитники: Алекс Сандру («Ювентус»), Карвахаль, Серхио Рамос, Марселу (все — «Реал»), Хуммельс, Алаба (оба — «Бавария»), Уокер, Менди, Компани (все — «Манчестер Сити»), Алонсо, Давид Луиз (оба — «Челси»), Хакими, Аканджи (оба — «Боруссия» Д), Тальяфико («Аякс»), Эрнандез («Атлетико»), Жорди Альба («Барселона»),
полузащитники: Канте, Жоржинью (оба — «Челси»), Модрич, Иско (оба — «Реал»), Салах, Милнер, Вайналдум (все — «Ливерпуль»), Дуда, Дилросун (оба — «Герта»), Санчо, Дилэйни (оба — «Боруссия» Д), Коутинью («Барселона»), Хесус Навас («Севилья»), Пепе («Лилль»), Бернарду Силва, Гюндоган, Фернандинью (все — «Манчестер Сити»), Матюиди, Хедира (оба — «Ювентус»);.
нападающие: Агуэро («Манчестер Сити»), Роберту Фирмину («Ливерпуль»), Ройс («Боруссия» Д), Бэйл («Реал»), Инсинье («Наполи»).