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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Европы с Месси, но без Криштиану Роналду

Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.

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В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

В сборную сентября вошли (4−3−3): Облак («Атлетико», 5 голосов); Менье («ПСЖ», 6), Жоау Канселу («Ювентус», 5), Бонуччи («Ювентус», 7), ван Дейк («Ливерпуль», 8); Азар («Челси», 13), Ройс («Боруссия» Д, 4), Сильва («Манчестер Сити», 4); Андре Силва («Севилья», 9), Пентек («Дженоа», 8), Месси («Барселона», 7).

Вариант «СЭ» выглядит так (3−4−3): Щенсны («Ювентус»); ван Дейк, Кьеллини («Ювентус»), Отаменди («Манчестер Сити»); Андре Силва, Банега («Севилья»), Неймар («ПСЖ»), Азар; Месси, Пентек, Криштиану Роналду («Ювентус»).

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари: Куртуа («Реал»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Бюрки («Боруссия» Д);.

защитники: Алекс Сандру («Ювентус»), Карвахаль, Серхио Рамос, Марселу (все — «Реал»), Хуммельс, Алаба (оба — «Бавария»), Уокер, Менди, Компани (все — «Манчестер Сити»), Алонсо, Давид Луиз (оба — «Челси»), Хакими, Аканджи (оба — «Боруссия» Д), Тальяфико («Аякс»), Эрнандез («Атлетико»), Жорди Альба («Барселона»), Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Маркиньюс («ПСЖ»);.

полузащитники: Канте, Жоржинью (оба — «Челси»), Модрич, Иско (оба — «Реал»), Салах, Милнер, Вайналдум (все — «Ливерпуль»), Дуда, Дилросун (оба — «Герта»), Санчо, Дилэйни (оба — «Боруссия» Д), Коутинью («Барселона»), Хесус Навас («Севилья»), Пепе («Лилль»), Бернарду Силва, Гюндоган, Фернандинью (все — «Манчестер Сити»), Матюиди, Хедира (оба — «Ювентус»);.

нападающие: Агуэро («Манчестер Сити»), Роберту Фирмину («Ливерпуль»), Ройс («Боруссия» Д), Бэйл («Реал»), Инсинье («Наполи»).

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