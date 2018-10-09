СМИ: В Аргентине подозревают фонд Лионеля Месси в уклонении от налогов

Как отмечает издание, суд Буэнос-Айреса в сентябре получил жалобу на потенциально незаконную деятельность фонда Месси в Аргентине и Испании. Начато предварительное расследование по подозрениям в нарушении налогового законодательства.

В жалобе говорится, что действия фонда были направлены на обман налоговых органов Аргентины и Испании. Фонд использовал образ Месси для сбора средств на гуманитарные проекты, которые, как полагает заявитель, не были реализованы. Отмечается, что средства переводились на офшорные счета в разных странах мира, по крайней мере, в период с 2012 по 2014 год.