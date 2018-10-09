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00:17 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: В Аргентине подозревают фонд Лионеля Месси в уклонении от налогов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фонд нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси подозревается в уклонении от уплаты налогов в Аргентине, сообщает El Confidencial.

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Источник: AP 2018

Как отмечает издание, суд Буэнос-Айреса в сентябре получил жалобу на потенциально незаконную деятельность фонда Месси в Аргентине и Испании. Начато предварительное расследование по подозрениям в нарушении налогового законодательства.

В жалобе говорится, что действия фонда были направлены на обман налоговых органов Аргентины и Испании. Фонд использовал образ Месси для сбора средств на гуманитарные проекты, которые, как полагает заявитель, не были реализованы. Отмечается, что средства переводились на офшорные счета в разных странах мира, по крайней мере, в период с 2012 по 2014 год.

Фонд был основан в 2007 году, «чтобы дети имели равные возможности реализовать свои мечты», говорится на сайте организации.

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