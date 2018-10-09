Спортивный директор «Ювентуса»: Возвращение Погба в клуб исключено
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи исключил возможность возвращения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи исключил возможность возвращения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб.
«Мы очень любим Поля. Мы навсегда связаны с ним, но никогда не думали о том, чтобы вернуть его. Не планируем об этом думать и дальше. Такой вариант развития событий исключён», — приводит слова Паратичи Football Italia.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб летом проявлял заинтересованность в возвращении французского футболиста, при этом сам игрок также выражал заинтересованность в трансфере. Однако переговоры так и не состоялись, поскольку «Манчестер Юнайтед» дал понять сторонам, что не намерен расставаться с Погба в летнее трансферное окно.