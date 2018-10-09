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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортивный директор «Ювентуса»: Возвращение Погба в клуб исключено

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи исключил возможность возвращения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб.

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Источник: Reuters

«Мы очень любим Поля. Мы навсегда связаны с ним, но никогда не думали о том, чтобы вернуть его. Не планируем об этом думать и дальше. Такой вариант развития событий исключён», — приводит слова Паратичи Football Italia.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб летом проявлял заинтересованность в возвращении французского футболиста, при этом сам игрок также выражал заинтересованность в трансфере. Однако переговоры так и не состоялись, поскольку «Манчестер Юнайтед» дал понять сторонам, что не намерен расставаться с Погба в летнее трансферное окно.

FIFA проверит переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»
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10 мая 2017© Ньюстюб
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