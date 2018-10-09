СМИ: Де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Действующее соглашение испанского вратаря рассчитано до лета 2019 года, тогда он может покинуть манкунианцев в статусе свободного агента. По информации издания, 27-летнего футболиста не устраивают условия предлагаемого контракта — он хочет получать не меньше, чем Поль Погба и Алексис Санчес. Сейчас француз зарабатывает £ 200 тыс. в неделю (около € 227 тыс. в неделю).