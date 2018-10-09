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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не хочет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

Действующее соглашение испанского вратаря рассчитано до лета 2019 года, тогда он может покинуть манкунианцев в статусе свободного агента. По информации издания, 27-летнего футболиста не устраивают условия предлагаемого контракта — он хочет получать не меньше, чем Поль Погба и Алексис Санчес. Сейчас француз зарабатывает £ 200 тыс. в неделю (около € 227 тыс. в неделю).

После восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. Испанский голкипер оставил ворота в неприкосновенности лишь раз, пропустив 14 голов.

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