«В Казахстане у меня часто не было электричества». Легионер вспомнил о выступлении в КПЛ

«Сигурдссон использовал свой футбольный талант как повар, который может со своим ремеслом работать где угодно. Он жил в Дании, Норвегии, Швеции и в пустынном Казахстане. Обращая при этом внимание не на красивые впечатления, а на приобретение жизненного опыта. “Многие люди не понимают, насколько им повезло, и как хорошо у них все складывается. В Казахстане у меня часто не было электричества. Это меняет мнение обо всем”, говорит Сигурдссон».