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10:38 (мск), источник: Sports.kz

«В Казахстане у меня часто не было электричества». Легионер вспомнил о выступлении в КПЛ

Немецкий сайт FuPa посвятил статью выступавшему в свое время за «Атырау» бывшему форварду национальной сборной Исландии Ханнесу Сигурдссону, работающему теперь тренером любительской команды в Мюнхене, сообщает Sports.kz.

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Источник: Sports.kz

Вот что рассказывается в материале «Девять стран, семь языков: сумасшедшая карьера Ханнеса Сигурдссона» о казахстанском периоде игровой карьеры исландца:

«Сигурдссон использовал свой футбольный талант как повар, который может со своим ремеслом работать где угодно. Он жил в Дании, Норвегии, Швеции и в пустынном Казахстане. Обращая при этом внимание не на красивые впечатления, а на приобретение жизненного опыта. “Многие люди не понимают, насколько им повезло, и как хорошо у них все складывается. В Казахстане у меня часто не было электричества. Это меняет мнение обо всем”, говорит Сигурдссон».

Ханнес Торстейн Сигурдссон играл за «Атырау» в 2012 году, провел в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана 15 поединков, забил в них 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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