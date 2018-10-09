Венгер может возглавить «Баварию»
Немецкое издание Bild опубликовала имена трех специалистов, которые могут возглавить «Баварию» в будущем.
Немецкое издание Bild опубликовала имена трех специалистов, которые могут возглавить «Баварию» в будущем.
По информации источника, заменить Нико Ковача на посту главного тренера могут Лоран Блан, Зинедин Зидан или Арсен Венгер.
«Бавария» не может выиграть в четырех матчах подряд во всех турнирах. В турнирной таблице чемпионата Германии мюнхенцы идут на 6-м месте.
Руководство «Баварии» поддерживает Ковача, несмотря на неудачные результаты //
Черчесов сказал, что хотел бы возглавить «Баварию».