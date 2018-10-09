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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгер может возглавить «Баварию»

Немецкое издание Bild опубликовала имена трех специалистов, которые могут возглавить «Баварию» в будущем.

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Источник: Reuters

По информации источника, заменить Нико Ковача на посту главного тренера могут Лоран Блан, Зинедин Зидан или Арсен Венгер.

«Бавария» не может выиграть в четырех матчах подряд во всех турнирах. В турнирной таблице чемпионата Германии мюнхенцы идут на 6-м месте.

Руководство «Баварии» поддерживает Ковача, несмотря на неудачные результаты //
Черчесов сказал, что хотел бы возглавить «Баварию».

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