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11:23 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Реал» намерен зимой приобрести у «Челси» Азара

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» попытается приобрести у лондонского «Челси» бельгийского полузащитника Эдена Азара в зимнее трансферное окно, сообщает Cadena SER.

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Источник: AP 2018

Контракт 27-летнего Азара с «Челси» рассчитан до июня 2020 года. Согласно порталу transfermarkt.com, рыночная стоимость футболиста составляет 120 миллионов евро.

Летом в СМИ сообщалось, что Азар дал устное согласие на переход в «Реал», однако трансфер из «Челси» так и не состоялся. Отмечается, что лондонский клуб запросил очень высокую цену за бельгийского полузащитника, сравнимую с трансфером Неймара в «Пари Сен-Жермен».

Эден Азар перешел в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». Всего в составе «синих» он провел 310 игр и забил 97 мячей. В составе «Челси» Азар стал двукратным чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Кубок английской лиги. В активе Азара 94 матча и 27 голов за сборную Бельгии, с которой он стал бронзовым призером чемпионата мира в России.

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