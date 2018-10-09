СМИ: «Реал» намерен зимой приобрести у «Челси» Азара

Летом в СМИ сообщалось, что Азар дал устное согласие на переход в «Реал», однако трансфер из «Челси» так и не состоялся. Отмечается, что лондонский клуб запросил очень высокую цену за бельгийского полузащитника, сравнимую с трансфером Неймара в «Пари Сен-Жермен».

Эден Азар перешел в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». Всего в составе «синих» он провел 310 игр и забил 97 мячей. В составе «Челси» Азар стал двукратным чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Кубок английской лиги. В активе Азара 94 матча и 27 голов за сборную Бельгии, с которой он стал бронзовым призером чемпионата мира в России.