Моуринью попросил «МЮ» купить защитника в январе, в списке клуба два игрока

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уже обратился к руководству клуба с соответствующей просьбой. В числе кандидатов на усиление обороны «Манчестер Юнайтед» числятся два футболиста из итальянской Серии А — Милан Шкриньяр («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).



Проблемой в переговорах по приобретению защитника нерадзурри может стать его высокий ценник — € 85 млн — и конкуренция со стороны «Барселоны».



Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» предпринимал попытки заполучить Жерома Боатенга («Бавария»), Диего Година («Атлетико») и Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм Хотспур»), однако переговоры не увенчались успехом.