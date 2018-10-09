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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью попросил «МЮ» купить защитника в январе, в списке клуба два игрока

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию молодым игроком в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на ESPN.

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Источник: Reuters

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уже обратился к руководству клуба с соответствующей просьбой. В числе кандидатов на усиление обороны «Манчестер Юнайтед» числятся два футболиста из итальянской Серии А — Милан Шкриньяр («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).

Проблемой в переговорах по приобретению защитника нерадзурри может стать его высокий ценник — € 85 млн — и конкуренция со стороны «Барселоны».

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» предпринимал попытки заполучить Жерома Боатенга («Бавария»), Диего Година («Атлетико») и Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм Хотспур»), однако переговоры не увенчались успехом.

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