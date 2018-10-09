Моуринью попросил «МЮ» купить защитника в январе, в списке клуба два игрока
«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию молодым игроком в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на ESPN.
«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию молодым игроком в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на ESPN.
Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уже обратился к руководству клуба с соответствующей просьбой. В числе кандидатов на усиление обороны «Манчестер Юнайтед» числятся два футболиста из итальянской Серии А — Милан Шкриньяр («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).
Проблемой в переговорах по приобретению защитника нерадзурри может стать его высокий ценник — € 85 млн — и конкуренция со стороны «Барселоны».
Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» предпринимал попытки заполучить Жерома Боатенга («Бавария»), Диего Година («Атлетико») и Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм Хотспур»), однако переговоры не увенчались успехом.