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16:17 (мск), источник: Р-Спорт

Лоренцо Д’Анна отправлен в отставку с поста главного тренера «Кьево»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский «Кьево» на своем официальном сайте объявил об отставке Лоренцо Д’Анны с поста главного тренера футбольного клуба.

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Не сообщается, кто возглавит команду после отставки специалиста.

Д’Анна возглавил «Кьево» в конце апреля 2018 года и помог команде сохранить прописку в серии А. В новом сезоне «Кьево» под руководством 46-летнего специалиста набрал только два очка в восьми матчах и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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