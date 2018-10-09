Лоренцо Д’Анна отправлен в отставку с поста главного тренера «Кьево»
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский «Кьево» на своем официальном сайте объявил об отставке Лоренцо Д’Анны с поста главного тренера футбольного клуба.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский «Кьево» на своем официальном сайте объявил об отставке Лоренцо Д’Анны с поста главного тренера футбольного клуба.
Не сообщается, кто возглавит команду после отставки специалиста.
Д’Анна возглавил «Кьево» в конце апреля 2018 года и помог команде сохранить прописку в серии А. В новом сезоне «Кьево» под руководством 46-летнего специалиста набрал только два очка в восьми матчах и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.