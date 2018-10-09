Дело Роналду: еще три жертвы
Скандал, в котором замешан звездный игрок «Ювентуса», разгорается.
Скандал, в котором замешан звездный игрок «Ювентуса», разгорается.
Адвокаты Кэтрин Майорги, которая открыто обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году, заявили, что слышали о еще трех жертвах португальца. Одна из них связалась с представителями американки по телефону. «Мне позвонила женщина, которая сообщила, что прошла через то же, что и Кэтрин», — цитирует Daily Mail адвоката Лесли Стовалл. Также английская газета уверяет, что как минимум три заявления от женщин пока проверяются на достоверность.
Как сообщалось ранее, издание Der Spiegel опубликовало соглашение между футболистом и пострадавшей женщиной. Оно датировано 12 января 2010 года. Документ обязывал Майоргу молчать о произошедшем в номере отеля
Но самое интересное — это выдержка из опросника адвокатов игрока. Издание приводит некоторые ответы из него. На вопрос: «В
Также Der Spiegel опубликовал полицейский отчет о вызове спустя пару часов после инцидента. Там говорилось, что звонившая плакала и отказалась назвать имя нападавшего, только повторяла, что он — «известный человек» и «спортсмен».
В первую очередь его родные. Мать игрока Долорес Авейру и сестра Катя Авейру опубликовали фото Криштиану в костюме Супермена и призвали португальцев поддержать инициативу. Катя обратилась к людям через Фейсбук. Она попросила всех неравнодушных поставить эту заставку в профиль в социальных сетях.
Текст обращения следующий: «Хочу посмотреть, у кого хватит смелости поставить это фото на заставку и оставить на неделю. За Португалию, за него, за наших, за единение народа… за справедливость. Он этого заслуживает».
Официальные лица Португалии пока не спешат с оценкой.
Полиция