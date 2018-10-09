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16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дело Роналду: еще три жертвы

Скандал, в котором замешан звездный игрок «Ювентуса», разгорается.

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Источник: Спорт-Экспресс

Новые обвинения

Адвокаты Кэтрин Майорги, которая открыто обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году, заявили, что слышали о еще трех жертвах португальца. Одна из них связалась с представителями американки по телефону. «Мне позвонила женщина, которая сообщила, что прошла через то же, что и Кэтрин», — цитирует Daily Mail адвоката Лесли Стовалл. Также английская газета уверяет, что как минимум три заявления от женщин пока проверяются на достоверность.

Соглашение между Роналду и Майоргой

Как сообщалось ранее, издание Der Spiegel опубликовало соглашение между футболистом и пострадавшей женщиной. Оно датировано 12 января 2010 года. Документ обязывал Майоргу молчать о произошедшем в номере отеля Лас-Вегаса в обмен на 375 тысяч долларов. Издание заверяет, что в подлинности соглашения сомневаться не приходится: «Нет сомнений в подлинности документов, ведь даже официальные представители футболиста не подняли этот вопрос».

Но самое интересное — это выдержка из опросника адвокатов игрока. Издание приводит некоторые ответы из него. На вопрос: «В какой-либо момент мисс С. поднимала голос или кричала?» Криштиану ответил: «Она сказала «нет» и «остановись» несколько раз». Однако уже в следующей версии документа, которая также стала доступна изданию, «показания» Криштиану были другими: «Все произошло по взаимному согласию, женщина не сказала «нет» или «остановись».

Также Der Spiegel опубликовал полицейский отчет о вызове спустя пару часов после инцидента. Там говорилось, что звонившая плакала и отказалась назвать имя нападавшего, только повторяла, что он — «известный человек» и «спортсмен».

Кто поддерживает Роналду

В первую очередь его родные. Мать игрока Долорес Авейру и сестра Катя Авейру опубликовали фото Криштиану в костюме Супермена и призвали португальцев поддержать инициативу. Катя обратилась к людям через Фейсбук. Она попросила всех неравнодушных поставить эту заставку в профиль в социальных сетях.

Текст обращения следующий: «Хочу посмотреть, у кого хватит смелости поставить это фото на заставку и оставить на неделю. За Португалию, за него, за наших, за единение народа… за справедливость. Он этого заслуживает».

Официальные лица Португалии пока не спешат с оценкой. Премьер-министр Антониу Кошта высказался довольно нейтрально. «Роналду добавил Португалии престижа, с честью представляет страну. Напомню, если человека в чем-то обвиняют, это еще не значит, что он действительно виновен». Президент Марселу Ребелу де Соуза был максимально корректен: «Пусть восторжествует справедливость. Нужно дождаться завершения расследования и увидеть выводы».

Полиция Вегаса потеряла доказательства… Но потом нашла

Полиция Лас-Вегаса потеряла вещественные доказательства по делу Майорги: платье и нижнее белье, а также запись показаний женщины. Об этом в интервью Der Spiegel сообщил адвокат Майорги. Однако через несколько часов представитель полиции Вегаса Жасинто Ривера в беседе с португальской газетой Correio da Manha опроверг эти заявления. Все доказательства на месте. Теперь полиция надеется опросить Роналду. «Хотим услышать его версию событий», — заявил Ривера. Однако пока нет даже примерной даты, когда такой разговор может состояться.

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