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16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Монако» в ближайшее время уволит Жардима

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост.

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Источник: Reuters

Об это в Твиттере написал журналист Ромен Молина.

Также он написал, что клуб уже определился с заменой, но не уточняет, кто именно станет новым главным тренером.

«Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции — шесть очков в девяти матчах. 44-летний португальский специалист работает с командой с 2014 года.

Монегаски вместе с ним выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

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