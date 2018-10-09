Источник: «Монако» в ближайшее время уволит Жардима

Источник: Reuters

Об это в Твиттере написал журналист Ромен Молина.

Также он написал, что клуб уже определился с заменой, но не уточняет, кто именно станет новым главным тренером.

«Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции — шесть очков в девяти матчах. 44-летний португальский специалист работает с командой с 2014 года.