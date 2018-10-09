Источник: «Монако» в ближайшее время уволит Жардима
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост.
Об это в Твиттере написал журналист Ромен Молина.
Также он написал, что клуб уже определился с заменой, но не уточняет, кто именно станет новым главным тренером.
«Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции — шесть очков в девяти матчах. 44-летний португальский специалист работает с командой с 2014 года.
Монегаски вместе с ним выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.