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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Конте — основной претендент на пост главного тренера «Реала»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Реал», утверждает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Нынешний наставник «королевского клуба» Хулен Лопетеги находится на грани увольнения после четырехматчевой серии без побед.

Сообщается, что 49-летний итальянец является основным претендентом на пост главного тренера «Реала».

Под руководством Конте «Ювентус» трижды становился чемпионом Италии, а «Челси» выигрывал чемпионат Англии и Кубок этой страны.

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