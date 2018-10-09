СМИ: Конте — основной претендент на пост главного тренера «Реала»
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Реал», утверждает Mundo Deportivo.
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Реал», утверждает Mundo Deportivo.
Нынешний наставник «королевского клуба» Хулен Лопетеги находится на грани увольнения после четырехматчевой серии без побед.
Сообщается, что 49-летний итальянец является основным претендентом на пост главного тренера «Реала».
Под руководством Конте «Ювентус» трижды становился чемпионом Италии, а «Челси» выигрывал чемпионат Англии и Кубок этой страны.