СМИ: Ди Мария хочет перейти в «Ювентус»

Контракт 30-летнего арентинца с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

Агент Ди Марии Хорхе Мендеш уже сообщил руководству «Ювентуса» о желании своего клиента переехать в Италию.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В составе парижан он дважды становился чемпионом Франции.