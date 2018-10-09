СМИ: Ди Мария хочет перейти в «Ювентус»
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария заинтересован в переходе в «Ювентус», утверждает calciomercato.
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария заинтересован в переходе в «Ювентус», утверждает calciomercato.
Контракт 30-летнего арентинца с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.
Агент Ди Марии Хорхе Мендеш уже сообщил руководству «Ювентуса» о желании своего клиента переехать в Италию.
Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В составе парижан он дважды становился чемпионом Франции.