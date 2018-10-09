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17:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Ди Мария хочет перейти в «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария заинтересован в переходе в «Ювентус», утверждает calciomercato.

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Источник: Reuters

Контракт 30-летнего арентинца с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

Агент Ди Марии Хорхе Мендеш уже сообщил руководству «Ювентуса» о желании своего клиента переехать в Италию.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В составе парижан он дважды становился чемпионом Франции.

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