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19:13 (мск), источник: БЕЛТА

Минскому стадиону «Динамо» присвоена высшая категория УЕФА

Белорусская федерация футбола получила уведомление о присвоении «Динамо» максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре.

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-служба АБФФ.

Белорусская федерация футбола получила уведомление о присвоении «Динамо» максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре. Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Стадион «Динамо» был официально открыт после реконструкции 21 июня. Обновленное спортивное сооружение может вместить 22 234 зрителя.

Как уточнили в АБФФ, в Беларуси на данный момент два стадиона имеют четвертую категорию УЕФА: «Динамо» (Минск) и «Борисов-Арена» (Борисов). У стадионов «Центральный» (Гомель), ГОСК «Брестский» (Брест) и ЦСК «Неман» (Гродно) третья категория УЕФА.

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