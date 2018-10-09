Минскому стадиону «Динамо» присвоена высшая категория УЕФА

Белорусская федерация футбола получила уведомление о присвоении «Динамо» максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре. Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.