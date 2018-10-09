Минскому стадиону «Динамо» присвоена высшая категория УЕФА
Белорусская федерация футбола получила уведомление о присвоении «Динамо» максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре.
Белорусская федерация футбола получила уведомление о присвоении «Динамо» максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре.
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Белорусская федерация футбола получила уведомление о присвоении «Динамо» максимальной категории в соответствии с регламентом УЕФА по инфраструктуре. Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и
Стадион «Динамо» был официально открыт после реконструкции 21 июня. Обновленное спортивное сооружение может вместить 22 234 зрителя.
Как уточнили в АБФФ, в Беларуси на данный момент два стадиона имеют четвертую категорию УЕФА: «Динамо» (Минск) и «Борисов-Арена» (Борисов). У стадионов «Центральный» (Гомель), ГОСК «Брестский» (Брест) и ЦСК «Неман» (Гродно) третья категория УЕФА.